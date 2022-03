March Madness | L’aventure continue pour Duke et Coach K.

Chaque match peut être le dernier pour Mike Krzyzewski, et il devra patienter avant de prendre une retraite bien méritée. Cette nuit, ses Blue Devils ont tranquillement dominé (78-61) Cal State Fullerton dont ce n’était que la 4e participation au tournoi NCAA. Dans une rencontre marquée par de nombreuses glissades à cause d’un parquet humide, Duke a rapidement pris 10 points d’avance grâce au freshman Paolo Banchero (17 points) et l’activité de Wendell Moore Jr. (13 points, 6 rebonds et 6 passes).

Tête de série numéro 2 de la région West, Duke affrontera Michigan State au prochain tour, vainqueur d’un petit point de Davidson (74-73). Ce qui signifie qu’on aura, face à face, deux des meilleurs coaches de l’histoire de la NCAA : Mike Krzyzewski contre Tom Izzo. Pour le coach des Spartans, c’est un rêve !

Izzo et Coach K, c’est 151 matches dans la March Madness !

« Je ne voulais pas anticiper et rêver du match, parce que c’est l’occasion de jouer contre peut-être le plus grand de tous les temps, comme on le dit de LeBron [James] ou de Michael [Jordan] », a déclaré Tom Izzo après la victoire des Spartans. « Dans l’univers des coaches, le GOAT est celui qu’on va affronter et on le mérite. On ne nous l’a pas donné. On l’a mérité. »

Tom Izzo et Mike Krzyzewski se sont affrontés 15 fois en carrière, et Coach K. mène 12-3 ! Mais la dernière fois, c’est Michigan State qui avait dominé Duke. C’était en 2019 au stade du Elite 8.

À eux deux, ils combinent 151 matches dans la March Madness. Coach K. est le numéro 1 de l’histoire avec 98 victoires, tandis que Tom Izzo se classe 5e avec 53 succès. Ils sont tous les deux sur le podium en pourcentage de victoires : 76.5% pour Mike Krzyzewski et 70.6% pour Tom Izzo.

« Je pense que Mike en a fait plus pour notre profession que pour le basket de Duke » estime Tom Izzo. « C’est le basket, et il s’agit de la profession que j’ai choisie, et il en a été le modèle. Il a été un modèle de cohérence. Quand j’ai eu ce poste et que j’ai gagné le championnat en cinq ans, les gens étaient prêts à me canoniser, au moins pour un an ou deux ans… J’ai dit : revenez dans 10 ans, puis dans 15 ans, et lui, cela fait 42 ans de constance ! Et ça, pour moi, c’est le respect ultime qu’on peut donner une personne, si elle est capable de se montrer, année après année. »