Joel Embiid ne comprend toujours pas le divorce avec Ben Simmons

Meilleur scoreur de la Ligue avec 29.9 points par match, plus 11 rebonds de moyenne, Joel Embiid fait de nouveau partie des grands favoris pour le trophée de MVP, raflé la saison passée par Nikola Jokic.

Invité dans le podcast de Draymond Green, le pivot camerounais des Sixers est revenu sans détour sur le fameux feuilleton impliquant son ex-coéquipier, Ben Simmons, désormais à Brooklyn après une sortie houleuse des derniers playoffs et une absence notable toute cette saison.

Associé à James Harden, Joel Embiid espère pouvoir aller jusqu’au bout dès cette saison avec ses Sixers. Mais pour le All-Star de Philly, c’était déjà le cas, en théorie, avec Ben Simmons à ses côtés. D’où son incompréhension, encore aujourd’hui, sur ce malaise qui a finalement fait fuir l’Australien de la ville de l’amour fraternel.

« Je n’ai jamais demandé à ce que la franchise le dégage. Je n’ai jamais demandé ça. J’ai juste demandé à comprendre parce que je ne savais pas ce qu’il se passait. Honnêtement. Je n’ai jamais compris ce qu’il s’était passé, et ce qui a amené à cette situation aujourd’hui », explique Joel Embiid. « On n’a évidemment pas réussi à gagner le titre mais, en saison régulière, on a été dominateur. Chaque saison, on arrivait aux cinquante victoires. J’ai toujours cru qu’on avait une chance de gagner [le titre] ensemble. J’ai toujours cru en ça, et même encore aujourd’hui, je pense qu’on aurait pu gagner ensemble. On sait que gagner [le titre] est ce qui compte in fine mais je pense vraiment qu’on avait notre chance. C’est pour ça que je n’ai pas compris tout ce qui s’est passé, et ce qui a causé tout ce qui s’est passé. Il a voulu partir et j’ai compris ses explications mais il y a encore beaucoup de choses qui n’ont pas de sens. »

Les sorties à chaud de Doc Rivers et Joel Embiid en conférence de presse juste après leur élimination des playoffs face à Atlanta ont été brandies comme l’une des raisons pour lesquelles Ben Simmons a fini par perdre confiance en son équipe et ses coéquipiers. Ben Simmons n’est ensuite plus jamais apparu sous la tunique des Sixers.

« Quand je les critique publiquement, ce n’est pas personnel, c’est pour rendre l’équipe meilleure »

Cependant, Joel Embiid réfute l’idée selon laquelle ce qu’il a dit durant cette conférence de presse ait eu une influence sur les envies de départ de Ben Simmons. Pour Embiid, c’est son devoir de leader de remettre ses coéquipiers en place quand ça ne marche pas, ni plus ni moins…

« Je ne pense pas que ça ait joué un rôle [dans sa décision]. C’est ce que tu disais sur les médias qui aiment relever la moindre petite chose pour essayer de créer la controverse. Si tu regardes toute la conférence de presse, dans son intégralité, tu te rendras compte qu’ils me demandaient ce qu’il s’est passé. Qu’est-ce qui a causé cette défaite ? Et je liste tout un tas de choses qui ont pu amener cette défaite. Et j’ai dit ce que j’avais sur le cœur, je ne me suis pas retenu pour ne pas heurter la sensibilité d’untel ou untel. Je n’ai même pas mentionné l’action où il refuse le dunk. J’ai simplement dit qu’on avait manqué une opportunité et ensuite, j’ai évoqué Matisse [Thybulle] qui a raté un lancer. Je ne l’ai pas mentionné par son nom mais j’en ai parlé comme ça : « on » a raté un lancer. Et après, j’ai parlé d’une faute sur un tir à 3-points, et d’une balle perdue quand on était à -4 qui leur a permis de marquer en contre-attaque, pour mener de 6 points. J’ai parlé d’autres faits de matchs où on a raté des choses, en m’incluant dedans. Mais les médias ont pris cette phrase. Alors que je dis qu’on a refusé un layup et qu’on a raté un lancer, en ne mentionnant personne par son nom ! »

Pour donner un point de comparaison, Joel Embiid évoque une autre conférence de presse durant laquelle il ne s’est pas privé d’égratigner Tyrese Maxey.

Mais, là encore, pour Joel Embiid, c’est tout à fait normal, voire complètement légitime car il s’agit du bien de l’équipe en son entier. Un collectif dont Ben Simmons s’est senti exclu, sans possibilité de retour…

« C’est normal de pousser ses coéquipiers. Comme lors de ma conférence de presse avec Tyrese [Maxey]. Il ne prenait pas ses tirs, il manquait des shoots faciles et quand il ne prend pas les tirs ouverts, je dois le dire publiquement. Tu dois être meilleur que ça. Mais en tant que coéquipier, et comme on est très proche hors terrain, il sait que je veux qu’il soit meilleur. Pas pour moi, mais pour l’équipe et lui-même. Je sais ce que ça demande de gagner. Je n’ai pas encore gagné [le titre] mais je sais qu’on n’en était pas loin. On perd sur un tir au buzzer et cette année-là [en 2019], on aurait très bien pu se retrouver contre vous [les Warriors] en Finales NBA. Je pense avoir une bonne idée de ce qu’il faut pour gagner. Personne ne peut gagner tout seul. Il faut avoir des coéquipiers autour de soi. Quand je les critique publiquement, ce n’est pas personnel, c’est pour rendre l’équipe meilleure. Je veux tellement gagner que je veux qu’ils soient meilleurs. Mais ils savent que je suis de leur côté. »