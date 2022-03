Steve Nash a bon espoir que Ben Simmons rejoue bientôt

Les débuts de Ben Simmons avec les Nets, c’est pour quand ? Steve Nash et ses équipes ne sont aujourd’hui pas en mesure de communiquer une date précise. Pour autant, en amont de la démonstration de Kyrie Irving sur le parquet du Magic, Steve Nash a fait part de son optimisme en assurant avoir « de très grands espoirs de le voir en saison régulière ». Et ceci alors qu’il ne reste que 13 matches à disputer pour les Nets avant les phases finales.

On rappelle que l’ancien des Sixers ne peut toujours pas s’entraîner normalement, et il n’est toujours pas capable de faire du un-contre-zéro en raison de ses soucis de dos. Il n’a même pas été autorisé à courir et à sprinter…

« Il est en train de faire sa rééducation, de se renforcer et de se mettre en bonne santé », a détaillé le technicien en notant que le « travail de base » de sa recrue, côté technique, restait secondaire.

Présent à Philadelphie la semaine dernière, Ben Simmons est également limité dans ses déplacements avec l’équipe pour ne pas mobiliser trop son dos. « Les voyages sont la seule réserve où on évalue parfois le ratio bénéfice-risque de ses voyages en avion, en bus et dans différents lits. On aimerait qu’il voyage, qu’il soit avec l’équipe tout le temps mais on doit aussi prendre en compte ce scénario », a justifié Steve Nash.

La bonne nouvelle pour Ben Simmons, c’est que les Nets n’ont plus que quatre déplacements à assurer d’ici la fin de saison. Ce qui signifie aussi que Kyrie Irving n’a plus que quatre matches à jouer en saison régulière…