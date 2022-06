Les Suns s’imposent avec autorité à La Nouvelle-Orléans

Malgré le retour à l’action de CJ McCollum (21 points, 9 passes, 5 balles perdues) et de très bonnes intentions en début de match, les Pelicans n’ont pas pu résister au jeu collectif bien huilé des Suns.

Avec un très solide Devin Booker à 27 points et 8 passes décisives , mais aussi Deandre Ayton (18 points) et Mikal Bridges (20 points) qui ont parfaitement assuré dans le cinq majeur, Phoenix s’est facilement imposé à La Nouvelle-Orléans, pour une quatrième victoire sur leur cinq derniers matchs (131-115).

Les Suns ont profité d’une fin de troisième quart parfaitement gérée, avec 6 points de Booker en 33 secondes, pour faire le break et vivre une fin de match tranquille, propulsée par JaVale McGee (19 points, 6 rebonds) et leurs seconds couteaux bien affûtés. Après un sursaut d’orgueil à l’arrivée de McCollum, les Pelicans sont largement rentrés dans le rang, encaissant hier soir leur cinquième revers sur leurs six dernières sorties.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Pelicans démarrent fort. Forts du retour de CJ McCollum après un passage dans le protocole sanitaire, les Pelicans alignaient leur raquette à deux pivots, avec Jonas Valanciunas et Jaxson Hayes. Et, à domicile face à la meilleure équipe de NBA, les Pels ont démarré le pied au plancher, prenant 9 points d’avance en premier quart… avant de les perdre et d’encaisser 33 points des Suns dans la période, dont 11 pour le seul Devin Booker.

– Mais Phoenix en a vu d’autres. Habitués à jouer avec une cible sur le dos depuis leur dernière accession en Finals la saison passée, les Suns ont parfaitement su laisser passer l’orage. Pas de panique à bord et après avoir repris le dessus en fin de premier quart, en shootant à 13/21 aux tirs dont 5/7 à 3-points, Phoenix en a remis une couche en deuxième quart avec Mikal Bridges à 10 points et une première mi-temps conclue à 58% de réussite aux tirs dont un hallucinant 61% à 3-points !

– JaVale McGee s’occupe de tout en dernier quart. Bien aidé par son banc et les pertes de balle des Pelicans (17 en tout, dont 5 pour le seul McCollum, pour 33 points inscrits par les Suns sur ses balles perdues), Phoenix a également pu compter sur une fin de match tranquille grâce à l’apport immédiat de JaVale McGee, auteur de 13 de ses 19 points en quatrième quart, dont 9 sur les quatre premières minutes de la période. Sachant que Devin Booker avait déjà enchaîné 6 points en 33 secondes à la fin du troisième quart, les Suns ont fait l’écart et ne se sont plus retournés…

TOPS/FLOPS

✅ Devin Booker. Toujours privé de Chris Paul sur les lignes arrières, Devin Booker assure pour ses Suns. Après avoir fermé le clapet d’Anthony Davis et des Lakers, il a encore été très propre avec 27 points en 30 minutes (plus 8 passes et 5 rebonds), en restant sur le banc pour l’intégralité du dernier quart. Avant ça, il avait notamment placé 11 points en premier quart, puis cette séquence fantastique en fin de troisième quart avec un panier plus la faute, et un 3-points dans la foulée pour creuser l’écart à +13.

✅ Cameron Payne. Parmi le « supporting cast » des Suns, Cameron Payne joue aussi son rôle à la perfection. L’ancien du Thunder a appris à mieux gérer son effort et canaliser son énergie depuis ses jeunes années et, dans la galaxie des Suns, il rayonne. Hier soir, il a fini à 14 points, 8 passes décisives et 3 interceptions, le tout à un très efficace 5/6 aux tirs dont 2/3 derrière l’arc.

✅ JaVale McGee. Ça va être difficile de jouer le titre de meilleur sixième homme pour le pivot des Suns après une nette baisse de régime depuis le mois de janvier, mais hier soir, JaVale McGee a encore été ultra productif en sortie de banc. Avec 19 points et 6 rebonds en 21 minutes, le triple champion NBA a apporté son écot, facilitant grandement la fin de match de son équipe avec 13 points en dernier quart.

⛔ Le banc des Pelicans. La différence de talent entre les deux rotations des équipes était criante, les entrées des remplaçants étant à chaque fois l’occasion pour Phoenix de faire l’écart. Les courts passages de Willy Hernangomez ont notamment à chaque fois été durement sanctionnés.

LA SUITE

New Orleans (28-41) : début d’un road trip de trois matchs à San Antonio dans la nuit de vendredi à samedi

Phoenix (55-14) : petite visite à Houston dans la nuit de mercredi à jeudi