Une touche de douceur sur la Air Jordan 3 « Mousseline »

Un peu de douceur dans ce monde de brutes ! Jordan Brand a opté pour une version « Mousseline », de la couleur de ce tissu extrêmement léger et transparent en coton, pour habiller sa prochaine Air Jordan 3.

On retrouve donc une base en daim gris pour remplacer l’imprimé éléphant et une tige principalement en toile couleur mousseline, couleur également appliquée sur la languette, sur laquelle le « Jumpman » ressort en rouge. L’arrière de la semelle intermédiaire, les œillets et la partie du talon ressortent en blanc cassé légèrement plus foncé.

La paire est attendue sur le marché nord-américain dès le 25 mars prochain au prix de 200 dollars

(Via SneakerNews)

—

