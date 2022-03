Kevin Durant tempère ses critiques sur le maire de New York

Si la situation de Kyrie Irving est assez kafkaïenne, à l’image de la dernière amende infligée par la NBA parce que Brooklyn a laissé le meneur rejoindre le vestiaire de son équipe à la mi-temps du dernier match au Barclays Center, les critiques de Kevin Durant contre le maire de New York, Eric Adams, sont mal passées.

« C’est ridicule » avait expliqué l’ailier. « Je ne comprends absolument pas. Il y a quelques personnes dans notre salle qui n’ont pas été vaccinées, non ? Ils ont levé toutes les restrictions dans notre salle, non ? Donc je ne comprends pas… Je ne comprends pas… J’ai juste l’impression qu’à ce stade, quelqu’un essaie de se mettre en avant pour renforcer son autorité. Mais tout le monde ici cherche à attirer l’attention et j’ai l’impression que c’est ce que le maire recherche en ce moment, de l’attention. Mais il va falloir qu’il trouve une solution. Il a intérêt. »

Si on peut comprendre la frustration de KD, ses remarques ont ulcéré pas mal de monde. Sur ESPN, Michael Wilbon lui a ainsi sévèrement répondu, expliquant que ses propos étaient très déplacés, New York ayant été l’une des villes les plus touchées des Etats-Unis par le Covid-19, avec près de 70 000 morts pour 8 millions d’habitants.

Eric Adams doit en effet gérer le plus grand centre urbain des États-Unis, dans un contexte épidémique loin d’être totalement contrôlé, et le cas Irving n’est évidemment pas sa priorité.

Pour calmer les choses, Brooklyn a d’ailleurs dans la foulée fait passer un communiqué de Kevin Durant.

« Les deux dernières années ont été difficiles et douloureuses pour les New-Yorkais, ainsi que confuses avec l’horizon changeant des règles et des mandats », peut-on lire. « Je comprends ce que le maire doit encore gérer, par rapport à tout ce que la ville a traversé. Ma frustration par rapport à cette situation ne change pas le fait que je suis toujours engagé pour aider les communautés et les villes dans lesquelles je vis, et je joue. »