Bones Hyland voulait briller pour ses proches et les pompiers qui lui ont sauvé la vie

Il y a quatre ans, quasiment jour pour jour, le 25 mars 2018 dans le Delaware, Bones Hyland s’était gravement blessé au genou dans des conditions aussi extraordinaires que tragiques. Ce soir-là, le rookie des Nuggets avait échappé aux flammes en sautant de la fenêtre du deuxième étage de sa maison de Wilmington, près de Philadelphie.

Pour sauver sa peau, le rookie de Denver s’était gravement blessé au tendon rotulien, ce qui mettait à l’époque sa future carrière professionnelle en danger. Mais le plus triste et le plus tragique, c’est que cet incendie avait coûté la vie à son cousin de onze ans et sa grand-mère.

Quatre ans plus tard, la plupart des pompiers qui avaient aidé Bones Hyland ce jour-là étaient présents dans les travées du Wells Fargo Center.

Undescribable Feeling… ❤️ thanks for rescuing me & my family.. 🙌🏽 https://t.co/yTSPnLPKDR — Bones Hyland (@BizzyBones11) March 14, 2022

« Dès que j’entre sur le parquet, je me signe d’une croix », explique Bones Hyland à ESPN. « Simplement pour être reconnaissant de toujours jouer au basket. Les médecins m’avaient dit, il y a quatre ans, que c’était terminé. Je remercie le Seigneur pour ça. Je joue pour ça chaque jour. »

Entre 600 et 700 personnes proches du joueur – pompiers donc mais aussi familles et amis – étaient présents dans les gradins de la salle de Philadelphie et voyaient Bones Hyland jouer en NBA pour la première fois.

Ils n’ont pas été déçus puisqu’avec quatre paniers primés en dernier quart-temps, il a été décisif dans la victoire de Denver.

« De revenir chez moi, à 30 minutes d’ici, et de faire le show, c’est un rêve devenu réalité pour moi », confesse le joueur, auteur de 21 points dans cette partie. « Je l’ai toujours dit : je suis un gamin qui veut montrer à un autre gamin d’une autre ville qu’il peut vivre la même chose que moi. En grandissant, je n’avais personne pour me guider. Je veux être cette personne-là pour les jeunes. »