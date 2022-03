Les Mavericks visent l’avantage du terrain en playoffs

Après cinq victoires de suite, les Mavericks avaient lourdement chuté contre les Knicks (77-107). Un sacré retour sur terre. « J’ai l’impression qu’on avait perdu de 50 points, en marquant seulement 20 points », confessait Jason Kidd, au site officiel de la franchise.

Les Texans voulaient donc réagir dans le derby texan, face à Houston. Afin de repartir de l’avant.

« On était concentré sur le fait de jouer dur, de rebondir de notre dernière performance, qui n’était pas bonne », explique Dwight Powell. « Ça peut arriver », poursuit le coach, toujours en référence à cette gifle face à New York. « On peut repartir de l’avant en disant qu’il faut défendre et faire tourner la balle. Il faut savoir tourner la page. »

Après une entame moyenne, Luka Doncic et ses coéquipiers ont rapidement dominé les Rockets. Dwight Powell a été brillant en première période, avec 22 points et 10 rebonds, souvent bien servi par Doncic. Dallas avait 23 points d’avance à la pause, mais les troupes de Jason Kidd savaient que la partie n’était pas encore pliée.

« On a bien démarré la seconde période, en étant sérieux », analyse le coach. « On a parlé de ça, que le match n’était pas fini. On a joué sans regarder le score, on a essayé de faire mieux. Et cette façon d’aborder la deuxième période a donné le ton. »

« On garde le pied sur l’accélérateur »

La soirée se déroulait tellement bien que Kidd avait envie de laisser Doncic et Powell, qui ont compilé 56 points et 26 rebonds à eux deux, sur le banc pendant le dernier quart-temps. Sauf que les joueurs de Stephen Silas ont commencé avec un 12-2 et l’entraîneur de Dallas a été obligé de revoir ses plans. Doncic, Powell et Spencer Dinwiddie sont alors revenus sur le parquet et ont définitivement fait la différence.

« On a appris de notre façon de jouer contre les Knicks, notamment en sachant qu’on approchait la fin de saison », précise Trey Burke. « C’est facile d’être fatigué en ce moment, surtout qu’on est bien placé pour les playoffs. On est resté concentré, on garde le pied sur l’accélérateur. »

Les Mavericks (41-26) sont à la cinquième place de l’Ouest et ils possèdent 3.5 victoires d’avance sur la septième, la première synonyme de « play-in ». Surtout, ils ont désormais les yeux rivés devant eux car, avec la défaite du Jazz contre les Spurs, ils peuvent désormais dépasser Utah (41-25) et entrer dans le Top 4 de leur conférence. C’est l’objectif de la franchise.

« En ce moment, on veut au moins la quatrième place pour avoir l’avantage du terrain », confirme Doncic. « On doit progresser encore un peu en défense. Ça va venir en jouant dur, et c’est ce qu’on va faire pour nos 15 derniers matches de la saison. »

Il va en effet falloir continuer de jouer dur car Doncic et sa bande se déplacent à Boston, Brooklyn et Philadelphie ces prochains jours.