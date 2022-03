Stephen Curry apporte son soutien à Russell Westbrook

Depuis le début de saison, chaque semaine ou presque, Russell Westbrook est au centre des critiques. Comme ses coéquipiers, le MVP 2017 déçoit, et les fans comme certains journalistes ne sont pas tendres avec lui.

Ulcéré, le meneur de jeu des Lakers et sa femme n’ont pas hésité à prendre la parole récemment pour expliquer que les critiques et moqueries avaient désormais un impact sur leur vie quotidienne et sur leurs enfants.

Face à cette situation évidemment difficile à vivre, Stephen Curry lui a témoigné son admiration.

« Quand je l’ai affronté à Los Angeles il y a quelques jours, je lui ai dit à quel point j’avais du respect pour lui », explique le meneur des Warriors à Yahoo! Sports. « Pour la façon dont il a géré tout ça, pour lui et sa famille, depuis le début de saison. C’est comme ça que les choses se font : on vous construit pour vous démolir. C’est un professionnel, quelqu’un qui a fait de grandes choses dans cette ligue. Je suis fier de la façon dont il se comporte et je suis là pour lui. »

Le MVP 2015 et 2016, lui non plus, n’accepte pas les attaques personnelles qui frappent Russell Westbrook. On sait par exemple que l’ancien d’Oklahoma City souffre d’être surnommé « Westbrick ».

« Le point de vue des fans, c’est de la connerie dès lors qu’on dépasse les bornes, qu’on attaque personnellement, le nom notamment, et qu’on ne se limite pas au basket », poursuit Stephen Curry. « On est tous ici pour ça, pour le basket. Après, vous devez faire ce qui est nécessaire pour vous défendre et savoir aussi que les joueurs de cette ligue respectent le joueur que vous êtes. Clairement, Westbrook a mon soutien. »