Pour Kevin Durant, c’est la pression du titre qui a poussé James Harden à partir

Soir de retrouvailles au Wells Fargo Center jeudi soir avec Ben Simmons qui retrouve ses anciens coéquipiers et son ancien public, mais aussi James Harden qui accueille son ancienne équipe, menée par ses deux leaders Kevin Durant et Kyrie Irving.

Un mois après cet échange retentissant, les deux superstars de Brooklyn ont répondu à des questions sur ce départ surprise de James Harden, arrivé un an plus tôt pour former un « Big Three » d’exception.

« Je pensais que nous étions sur une bonne dynamique, mais chacun a son propre point de vue sur une saison » explique Kyrie Irving. « Chacun a ses propres projets en début de carrière et à la fin de sa carrière. Si c’est ce que James voulait, alors je respecte sa décision et c’est comme ça. Je ne lui souhaite que paix et amour pour la suite. Nous sommes très amis, mais ça n’a pas marché. J’aurais aimé que les choses puissent être mieux communiquées entre nous, sur le plan humain, mais il n’y a aucune rancune de ma part, ou de qui que ce soit. »

Pour Kyrie Irving, ça ne change rien à leurs rapports amicaux, et comme chaque été, ils se retrouveront. C’est le petit jeu de la NBA, et il faut passer à autre chose. Mais aurait-il pu le faire changer d’avis ?

« James pourrait probablement mieux y répondre » rétorque Kyrie Irving. « J’ai pris les choses en cours de route et on me disait une chose, puis on m’en disait une autre… La « trade deadline » est arrivée, et on s’est retrouvé avec une situation complètement différente. Aujourd’hui, je réponds à des questions sur ce qui s’est passé, et je n’ai pas de chronologie pour savoir si les choses auraient pu mieux se passer ou pas. »

Kevin Durant et Kyrie Irving ont déjà gagné un titre NBA…

Qu’en pense Kevin Durant, coéquipier de James Harden au Thunder et aux Jeux olympiques de Londres ? Pour lui, l’une des raisons qui ont poussé Harden à demander à partir, c’est la pression du titre NBA.

« Je n’en sais rien » commence-t-il à répondre, avant d’ajouter : « Si on se met à sa place, et qu’on voit Kyrie qui ne joue pas et moi qui suis blessé… Il n’a jamais gagné un titre, il se dit qu’il a 32 ans… J’imagine qu’il a regardé la situation, et qu’il a voulu faire le choix d’aller dans une équipe qui peut en quelque sorte aller au bout. »

Clairement, pour Kevin Durant, ce sera un match comme les autres. « Quand j’étais plus jeune, à 22 ou 23 ans, et qu’on revoit un joueur tout juste transféré, il y a beaucoup d’émotion. On ne sait pas comment aborder le match parce que ça devient un match important comme on joue contre un ancien coéquipier. Mais là, c’est un match comme un autre pour nous. On cherche à gagner pour remonter au classement, et ils cherchent à gagner pour se maintenir à leur place. Je sais que James sera là et qu’il a des liens avec certains d’entre nous, mais au final, on vient pour un match. »