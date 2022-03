NCAA | Gonzaga remporte un 8e titre de conférence en neuf ans

Après une demi-finale maîtrisée de bout en bout, sans jamais compter de débours face à San Francisco (81-71), Gonzaga retrouvait son éternel rival St Mary’s en finale du tournoi de la West Coast Conference pour la neuvième fois de suite, hier à Las Vegas.

Battus seulement trois fois cette saison, dont la dernière en date face à ces mêmes Gaels le 27 février dernier, les Bulldogs ont dû s’employer pendant 40 minutes pour se débarrasser de leur adversaire (82-69), et empocher un 8e titre de conférence en 9 ans.

Andrew Nembhard (19 points, 7 passes) et Rasir Bolton (18 points) ont été les grands artisans de la victoire alors que les intérieurs ont eu plus de difficultés à s’imposer avec Drew Timme limité à 10 points et Chet Holmgren à 8 points (et 8 rebonds).

« Leur attaque est parmi les meilleures du pays », a reconnu Randy Bennett, le coach de St Mary’s après la défaite. « Il y a beaucoup de choses à faire correctement pour avoir une chance de les battre. Et on l’a fait pendant un certain temps, mais il faut être capable de le faire pendant 40 minutes. »

C’est en deuxième mi-temps, alors que St Mary’s était revenu sur leurs talons à -2, que les Zags ont produit leur effort pour faire la différence avec 9 tirs réussis de suite, une série initiée par le duo Nembhard – Bolton qui inscrira 17 points consécutifs. Bien tenus défensivement, sans possibilité de jouer la relance, Gonzaga a été mis à mal sur le jeu en demi-terrain, avant d’être sauvés par le talent de ses lignes arrières, avec 16 points de Julian Strawther aussi.

« On a dû puiser profondément, très profondément dans nos ressources », a reconnu Mark Few. « On a fait appel à tout le monde et tous les gars ont répondu présent. C’est ça qui rend cette victoire si spéciale. »