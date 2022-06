Titulaire deux jours plus tôt à Miami, où il n’avait pas fait de miracle, Furkan Korkmaz n’a pas quitté le banc de Doc Rivers cette nuit contre les Bulls. L’ailier est en pleine perte de vitesse. À la peine depuis le début de saison avec seulement 29% de réussite de loin, il est carrément en crise depuis le All-Star Break : 1.4 point de moyenne à 16.7% aux tirs, dont 10% de loin, en cinq matches.

Le shooteur n’a d’ailleurs plus converti un shoot derrière l’arc depuis le 25 février. Des crises, il en a déjà connues, mais d’une telle intensité… « Je suis déjà passé par là », rappelle-t-il. « J’essaie simplement de rester concentré. Je sais que c’est difficile, surtout en ce moment parce qu’on a une sorte de nouveau système, un nouveau joueur, une superstar (James Harden). C’est aussi important de jouer à ses côtés, en plus de Joel (Embiid). C’est pourquoi tout le monde essaie de trouver son rythme, son rôle, parce qu’on a connu comme un grand changement. »

Sa méforme coïncide en effet avec les débuts du barbu en Pennsylvanie. Son arrivée a redistribué certaines cartes dans le jeu des 76ers avec notamment un Tobias Harris bien plus en retrait, là où Tyrese Maxey semble complétement profiter des espaces offerts par le tandem Joel Embiid – James Harden.

Barbu ou non, le Turc sait aussi que ses soucis d’adresse ne datent pas d’aujourd’hui. D’un mois sur l’autre, il peine à afficher sa consistance au tir. « J’essaie juste d’être sur le terrain autant que possible, parce que lorsque tu vois ce ballon aller dans le filet, cela te donne plus de motivation, plus de confiance, et tu te rappelles alors qui tu es. Parfois, on se perd trop en tant que joueur pour savoir qui on est. »

Après son non-match face au Heat, auquel James Harden n’avait pas pris part, Joel Embiid conseillait à son shooteur de ne pas se monter la tête en fonction de ses performances, bonnes ou mauvaises.

« Il est frustré par son jeu et je suis sûr qu’il va se reprendre, mais c’est à nous aussi de lui rendre la tâche facile. C’est tout ce que je lui ai dit, mais il va s’en sortir », assurait le Camerounais.