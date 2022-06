Stephen Curry va retrouver son ancien emploi du temps

Avec 34 minutes de moyenne depuis le début de cet exercice 2021/22, Stephen Curry vit une saison classique pour lui à ce niveau. La véritable différence se situe dans le découpage de ce temps de jeu. Lors des belles années de Golden State, le meneur de jeu des Warriors avait sa routine.

Il jouait le premier et le troisième quart-temps en entier, puis le deuxième et le quart-temps à moitié. Il avait ainsi deux moments de six minutes pour souffler, un dans chaque mi-temps.

Cette saison, comme Klay Thompson n’était pas encore de retour, Steve Kerr avait changé de méthode avec sa star, en sortant Stephen Curry au milieu de chaque acte. Ainsi, le coach aimait avoir son MVP 2015 et 2016 pour débuter chaque quart-temps. Mais c’est terminé maintenant.

« Il va avoir une période de repos par mi-temps, et non plus deux », annonce l’entraîneur de Golden State à NBC Sports. « On va probablement faire le pont entre le premier et le deuxième, puis le troisième et le quatrième quart-temps. Ça dépendra de comment il va en premier et en troisième quart-temps. Maintenant que Thompson est de retour et qu’on approche de la fin de saison, c’est important de mettre ce schéma en place pour Stephen. »

On ne sera plus forcément dans le système d’avant, c’est-à-dire douze minutes de jeu, puis six minutes de repos, avant de repartir pour six minutes, en première comme en seconde période. Mais l’essentiel est là : Stephen Curry va pouvoir rejouer de longues minutes tout de même.

« C’est plus facile ainsi de le garder autour de 36 minutes », précise Steve Kerr. « Dernièrement, on avait besoin de gagner donc on lui a fait jouer, à plusieurs reprises, l’intégralité du dernier quart-temps. Son temps de repos arrivait, mais on était mené de six points, on était en difficulté pour marquer, donc il fallait le garder sur le parquet. Là, c’est le bon moment pour faire ce changement. »

Stephen Curry, qui va fêter ses 34 ans dans quelques jours (le 14 mars), aura donc 18 matches pour retrouver ses marques avant la fin de la saison régulière et le début des playoffs.