Comment Steve Kerr a modifié le temps de jeu de Stephen Curry

Pour 0.1 point de moyenne, Stephen Curry est repassé devant Kevin Durant au sommet des meilleurs marqueurs de la ligue, sans jouer cette nuit. Le meneur des Warriors se rapproche des 29 unités de moyenne alors qu’il dispose… du 45e plus gros temps de jeu de la ligue.

Une efficacité effarante avec laquelle ils sont peu, comme « KD » (28.6 points en 35 minutes) justement ou Giannis Antetokounmpo (28 points en 33 minutes), à pouvoir rivaliser.

La subtilité est que cette saison, les 33 minutes et 30 secondes de moyenne du double MVP sont réparties différemment par Steve Kerr. Pendant des années, le coach avait pris l’habitude de faire disputer l’intégralité des premiers et troisièmes quart-temps à sa superstar.

« On a maintenant un plan sur lequel on s’est mis d’accord », livre le coach de l’année 2016. « En gros, on va sortir Steph pour quelques minutes au milieu de chaque quart-temps. » C’est précisément ce qui a été fait lors de la victoire marquante des Warriors à Brooklyn. Le meneur est sorti après seulement six minutes de jeu puis est revenu trois minutes plus tard. Idem dans le second quart-temps, où il a été remplacé à sept minutes de la pause, avant d’être remis trois minutes après.

Une menace pour chaque fin de quart-temps

« Il a toujours aimé jouer le premier et le troisième quart-temps et ensuite s’asseoir les six premières minutes du deuxième et du quatrième, c’est ce que nous avons fait pendant des années » poursuit son coach. « Nous lui avons demandé de penser à changer cela cette année. Steph est toujours ouvert à tout et si accommodant, même si cela l’a probablement sorti de son rythme les premiers matchs. »

Cette adaptation semble avoir été bien digérée depuis. En témoignent ses 35 points de moyenne (51% dont 46% de loin) depuis cinq matches. Ce changement de rotation chez Steve Kerr a eu un impact limité sur le temps de jeu global de la superstar, qui jouait 34 minutes la saison passée. Chercher à réduire cette moyenne semble de toute façon logique pour un joueur de 33 ans.

Mais cette nouvelle stratégie a été motivée par un autre aspect. « J’apprécie parce que ça lui permet de démarrer de finir chaque période », justifie Steve Kerr. « Il est tellement bon à la fin des quart-temps, pour jouer le « 2 pour 1 » (ndlr : shooter rapidement à 40 secondes de la fin par exemple, pour être certain de bénéficier de la dernière possession) ou tirer du milieu de terrain. On l’a vu en rentrer un à Charlotte l’autre soir. Commencer chaque quart-temps est également important. […] Je trouve que ça marche bien jusqu’à présent. »

La place de numéro un de la ligue des Warriors le confirme.