Un mois plus tard, les Rockets gagnent enfin un match !

Leur dernière victoire commençait à dater sérieusement, il y a plus d’un mois. Elle remontait au 2 février…

Hier soir, lors de la réception des Grizzlies, les Rockets ont enfin réussi à mettre fin à leur série de 12 défaites consécutives en battant Memphis, qui venait de grimper à la 2e place de la conférence Ouest (123-112) mais qui retombe à la 3e place suite à ce revers dans le Texas.

À l’image de Ja Morant qui termine à 7/20 aux tirs et 5 balles perdues, les Grizzlies n’étaient pas dans leur assiette avec un tout petit 5/26 à 3-points et, à l’inverse, les Rockets étaient quant à eux dans un bon soir avec Kevin Porter Jr. (29 points, 5 passes), Jalen Green (24 points, 8 rebonds) et Christian Wood (28 points, 12 rebonds) qui ont brillé successivement.

« Du cran, un peu de désespoir et de la cohésion, et la volonté collective de gagner tout simplement. On en avait marre de perdre des matchs », explique Stephen Silas dans le Houston Chronicle. « Ça s’est vu dans notre performance, et pas simplement en fin de match. En première mi-temps, on était bien, on s’est accroché. Mais on est ressorti plus agressif en deuxième mi-temps et on a vraiment bien joué. »

En première mi-temps, les Rockets étaient encore partis sur leurs mauvaises bases, avec des balles perdues à la pelle (14), ce qui offrait un confortable coussin à la pause en faveur des visiteurs du Tennessee (62-52). Mais en deuxième mi-temps, Houston a réussi à régler le problème, avec seulement 3 balles perdues et un troisième quart-temps tout feu tout flamme (record de saison) à 40 points.

Une victoire qui fait du bien

« Mon message à la mi-temps était de prendre soin du ballon et limiter nos balles perdues, et protéger notre raquette. On a réussi à le faire en deuxième mi-temps. On a seulement perdu trois ballons en deuxième mi-temps. Ils étaient à 23/33 en première mi-temps et seulement 13/33 aux tirs en deuxième. »

Au cœur de ce succès rarissime pour les Rockets, Christian Wood (28 points, 13 rebonds) a été un acteur majeur. Très agressif offensivement, il a peu à peu déteint sur ses coéquipiers avec son implication défensive, pour essayer de limiter un Steven Adams parti sur un 5/5 en début de match.

« C’est son meilleur match en carrière pour moi », reprend Stephen Silas. « Il a été tellement bon. Ce n’était même pas son apport au scoring. Il avait 20 points en première mi-temps mais ce sont les drive & kicks [pénétrations suivies d’une passe sur les extérieurs] qu’il a apportés. Ce sont les actions défensives qu’il a réalisées. Il s’est battu comme un beau diable face à Steven Adams. Il a fait tout ça et les autres se sont nourris de son énergie. Scoot [Porter Jr.] et Jalen ont réussi des actions décisives en fin de match aussi. Et notre défense a été bien meilleure en deuxième mi-temps. »

Outre Kevin Porter Jr. et Christian Wood, les Rockets ont également pu compter sur la bonne forme du moment de leur rookie, Jalen Green. Avec 20 points ou plus sur 5 de ses 7 derniers matchs, il a encore été très bon hier soir, rentrant notamment un 3-points de desperado dans le coin, sur la cloche des 24 secondes puis un ultime shoot sur la tête de Brandon Clarke pour sceller la victoire des siens.

« C’est une victoire qui fait vraiment du bien », conclut-il. « Ça nous donne de la confiance avant d’aller à Miami. On en avait bien besoin. C’est notre objectif à chaque match, de mettre un terme à cette série [noire]. »