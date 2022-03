Le MVP de la nuit | Reggie Jackson en verve face à Russell Westbrook

On est à cinq minutes de la fin du match. Les Clippers ont fait l’écart avec un troisième quart-temps à sens unique (40-18), marqué par un 23-0 des Clippers, et ils comptent un matelas confortable de 22 points d’avance. Mais Reggie Jackson en veut encore !

Face à son ancien coéquipier du Thunder, Russell Westbrook, avec qui il avait eu maille à partir durant ses jeunes années à Oklahoma City, Reggie Jackson est surmotivé. Le meneur des Clippers va encore attaquer son aîné et il le déborde d’un dribble croisé si vif que Russell Westbrook ne peut que tenter le coup du croche pied, comme un certain Gary Payton (le vieux briscard dépassé) face à Jason Williams (le jeune loup) à une autre époque.

Les fans des Clippers en redemandent et, alors que les deux hommes s’invectivent gentiment sur les planches, le public commence à entonner le nom de son héros : « Reggie, Reggie, Reggie ! ». Toujours dans son duel face à Russell Westbrook, Reggie Jackson récupère alors le cuir en tête de raquette. Il prend le temps de tricoter avec le ballon et après plusieurs dribbles entre les jambes, il s’engouffre derrière un écran de Zubac avant de sanctionner à 3-points sous les hourras d’un public de Los Angeles entièrement conquis !

« C’était super d’entendre les fans [crier mon nom]. J’apprécie vraiment. Ma carrière a été un long voyage mais j’apprécie vraiment ce passage [avec les Clippers]. On veut essayer de construire quelque chose de spécial ici. »

Auteur de 36 points, plus 9 passes et 8 rebonds, Reggie Jackson vient non seulement de réaliser sa meilleure performance offensive de la saison, mais il vient également, avec 12 points en dernier quart, de solidifier son statut de chouchou chez les fans des Clippers. Après avoir été énorme lors des derniers playoffs pour son équipe, ce qui lui a valu le sobriquet de « M. June », il a encore été l’homme providentiel pour enfoncer le rival éternel des Lakers.

« On a simplement arrêté de perdre des ballons et on a haussé le ton défensivement. Ils ont réussi à faire une série sur nos balles perdues en jouant le jeu rapide. Mais à la mi-temps, on s’est remis les idées en place et on a réussi à reprendre le dessus en les faisant jouer plus dur sur demi terrain » concluait-il.