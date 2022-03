Tre Mann trouve son rythme

Cette saison, Tre Mann a joué 49 matches (jusqu’à maintenant) : 23 en 2021 et 26 en 2022. Sur la portion de matches joués en 2021, l’ancien joueur de Florida n’a dépassé les 10 points qu’à 6 reprises. Sur les matches de 2022, il l’a déjà fait à 12 reprises, avec notamment une série active de six matches consécutifs à 10 points ou plus.

Le rookie a donc connu deux saisons en une, en quelque sorte, pour son premier exercice dans la ligue. La première en 2021, période durant laquelle il découvrait le jeu NBA et s’y acclimatait, et la seconde en 2022, marquée par une confiance en hausse et des performances plus régulières.

Et cela s’observe statistiquement : sur ses 15 derniers matches, il enregistre une moyenne de 14 points par rencontre, soit le cinquième plus haut total parmi tous les rookies sur cette durée. Il a par exemple dépassé à quatre reprises la barre des 20 points sur ces 15 matches, avec notamment un gros carton le 14 février, sur la plus prestigieuse des scènes, le parquet du Madison Square Garden des Knicks (30 points, 9/16 aux tirs).

Depuis le début du mois de février, Tre Mann monte clairement en puissance, surtout en attaque. Scoreur né, il trouve enfin ses marques avec le Thunder après un début de saison rookie en demi-teinte, et laisse entrevoir les qualités d’attaquant qui ont fait de lui, après deux saisons NCAA à Florida, le 18e choix de la Draft en juin dernier.

« Tre [Mann] prouve sa valeur dans cette ligue jour après jour » déclarait son coéquipier Shai Gilgeous-Alexander, plus tôt dans la semaine. « Je suis impatient d’observer ses progrès et excité pour son futur« .