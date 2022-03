Bientôt retraité, Mike Krzyzewski va laisser derrière lui des dizaines d’héritiers

113. L’université de Duke a fait le compte : pas moins de 113 joueurs NBA sont passés entre les mains de Mike Krzyzewski, tant par l’établissement de la Caroline du Nord que via les regroupements de « Team USA ».

D’ici quelques semaines, le légendaire Coach K aura pris sa retraite mais son héritage au sein du championnat universitaire, de la grande ligue et du basket américain en général va perdurer pendant des années.

« Il a une petite armée de personnes qui travaillent dans le basket et qui croient en ses valeurs et en ce qu’il considérait comme important », pose Bobby Hurley, entraîneur d’Arizona State, meneur de jeu des deux premières équipes de Mike Krzyzewski championnes NCAA, en 1991 et 1992. « Qu’ils aient été entraîneur ou joueur avec lui, ils auront des expériences et des souvenirs incroyables de ce qu’il a fait, dont ils pourront tirer profit. »

Quand l’ancien meneur des Kings parle de « petite armée », il vise juste. La liste des joueurs NBA passés par Duke, depuis le début de l’ère du coach en… 1980, est tout bonnement impressionnante.

Ils sont une bonne soixantaine à avoir été draftés après Duke, parmi lesquels quelques jeunes vedettes d’aujourd’hui (Kyrie Irving, Jayson Tatum, Brandon Ingram, Zion Williamson, RJ Barrett…) et des joueurs retraités aux très belles carrières (Grant Hill, Elton Brand, Christian Laettner, Carlos Boozer, Luol Deng, Shane Battier…).

Le meilleur dans le basket moderne ?

On compte également quelques anciens Blue Devils qui occupent une place en coulisses ou sur un banc, à l’instar de Quin Snyder, le coach du Jazz, ou de Trajan Langdon, le GM des Pelicans. Ce qui fait dire à Bobby Hurley que « son héritage va continuer à se répandre à travers les personnes sur lesquelles il a eu un impact dans la vie, et je suis certainement l’une de ces personnes. »

Mike Krzyzewski, c’est tout de même 1 196 victoires avec Duke, le plus gros total dans l’histoire du basket universitaire, et cinq titres de champion NCAA (1991, 1992, 2001, 2010 et 2015), le deuxième plus beau palmarès derrière John Wooden (UCLA). Sans oublier un long mandat au poste de sélectionneur de Team USA de 2005 à 2016, pour trois médailles d’or olympique (2008, 2012, 2016) et deux titres de champion du monde (2010, 2014).

Bref, une longévité et un palmarès qui ne seront pas égalés de sitôt. « Il est le meilleur à avoir fait ça dans le monde du basket moderne », considère Jim Boeheim, l’entraîneur de Syracuse. « John Wooden a remporté 10 titres, il n’y a rien à redire. Mais le monde a changé depuis. Il y a eu beaucoup de grands entraîneurs, mais personne n’est à la hauteur de ce que Mike a fait. » Son « armée » est là pour le rappeler.