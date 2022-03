Cade Cunningham et Luka Doncic font le doublé. Les deux joueurs s’illustrent d’abord à la passe, avant de réussir un gros dunk.

Le rookie de Detroit monte sur Corey Kispert et le All-Star de Dallas va plus haut que Dwight Howard au rebond ! Une claquette dunk du Slovène, c’est très rare et ça mérite la première place.

On peut aussi noter le contre de Jalen Green ou la claquette de Gary Payton II après un manqué de Stephen Curry.