Est-ce que les Nets vont tendre l’autre joue ?

Toujours privés de Ben Simmons, Kevin Durant et de Kyrie Irving en prime sur les matchs à domicile, les Nets ont bu la tasse cette nuit face à une équipe de Toronto en quête de rachat après ses deux gros revers concédés à Charlotte et Atlanta.

En difficulté sur leurs deux premiers matchs ayant suivi le All-Star Break, les Raptors sont revenus aux fondamentaux dans l’engagement et l’agressivité pour dominer une équipe de Brooklyn qui évoluait également sans son coach, Steve Nash (protocole Covid) et a perdu Andre Drummond, touché au genou, en cours de route.

Une leçon de basket

Une défaite qui fait mal car la manière n’y était pas du tout, et il y avait un monde entre l’enthousiasme des Raptors et le manque d’envie des Nets.

« Toronto est une équipe particulièrement solide en transition, capable d’enchaîner les allers-retours et active au rebond offensif. Ce sont deux points sur lesquels il faut être concentrés lorsqu’on joue face à Toronto », a rappelé Jacque Vaughn, coach par intérim. « C’est leur manière de jouer, c’est une équipe très agressive, qui ne se cache pas. Ce sera à nous d’être beaucoup plus physique des deux côtés du terrain. La dimension physique, ça passe par poser de meilleurs écrans, faire en sorte que les coupes soient plus franches d’un côté, et en défense, accepter le défi et frapper en premier. Il faut frapper en premier face à cette équipe, sinon ils te le font payer ».

Pas le temps de cogiter en effet puisque les Nets vont à nouveau croiser le fer avec les Raptors dès ce soir, en terre canadienne cette fois, et les joueurs de Nick Nurse seront particulièrement motivés puisqu’ils vont retrouver leur public. Pour Brooklyn, c’est une opportunité de corriger le tir sur les points évoqués par Jacque Vaughn, même si Kyrie Irving, également persona non grata au Canada, manquera encore à l’appel.

À charge de revanche

L’enjeu sportif sera aussi important puisque Toronto pourra distancer un peu plus Brooklyn de la 7e place.

« On a deux matchs de retard sur la 7e place donc oui, c’est important. On doit aller chercher cette victoire à Toronto, surtout après la façon dont ils sont venus gagner chez nous en faisant ce qu’ils voulaient. C’est inacceptable, donc on doit aller là-bas et leur rendre la pareille », a prévenu Bruce Brown, l’un des rares points de satisfaction de la soirée pour Brooklyn.

Pour Jacque Vaughn, rejouer la même équipe 24 heures après une telle claque est finalement une bonne chose.

« Tout d’abord, notre ligne de conduite générale, c’est de faire mieux que la fois précédente à chaque fois qu’on entre sur le parquet. Il se trouve que l’on joue les Raptors et que de manière générale, les gens regardent le classement », a-t-il ajouté. « Oui ça va nous être très utile de les rejouer. On espère que nos gars seront prêts pour ça et ont hâte de les revoir à Toronto. On sait qu’on aurait pu mieux jouer ce soir et qu’on jouera mieux mardi ».