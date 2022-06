Scottie Barnes proche de la perfection

Il faut remonter à 2009, et un certain Derrick Rose pour trouver trace d’une mi-temps aussi réussie de la part d’un rookie. Cette nuit, au Barclays Center, Scottie Barnes a tout simplement réalisé une première mi-temps parfaite : 24 points à 10/10 aux tirs, 9 rebonds (dont 7 offensifs), 3 passes, et 4 interceptions ! En fait, il va inscrire ses 11 premiers tirs, et le 12e sera contré par James Johnson. À l’arrivée, dans un match à sens unique, il termine à 28 points à 12 sur 14 aux tirs, avec 16 rebonds, 4 passes et 5 interceptions pour une évaluation de 46. C’est le premier rookie depuis Shaquille O’Neal, en 1993, à compiler au moins 25 points, 15 rebonds et 5 interceptions dans un match.

« Je crois qu’on n’a pas joué un seul système pour lui » ironise Nick Nurse, tandis que Malachi Flynn assure que son jeune coéquipier n’a effectivement pas besoin d’avoir de systèmes dédiés. « Il n’y a pas besoin de lui donner la balle puisqu’il trouvera un moyen de la récupérer. Ce sont les meilleurs joueurs aux côtés de qui jouer« .

Effectivement, le rookie de Toronto inscrit sept de ses paniers sur des rebonds offensifs ! Son agressivité lui permet de dominer en défense et au rebond, et c’est justement en défense qu’il a trouvé cette énergie.

« On était vraiment déterminés et concentrés. On voulait rebondir après avoir raté nos deux derniers matches » explique-t-il. « Personnellement, je voulais juste m’arracher en défense, au rebond. Je me suis impliqué en défense, et ça déteint sur l’attaque où je suis allé chercher des rebonds offensifs. »

Ce qu’il apprécie aussi, c’est de monter la balle et que ses coéquipiers coupent vers le cercle pour des paniers facile sur transition. C’est un avaleur d’espace et face à des Nets très statiques, le contraste était saisissant.