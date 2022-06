NCAA | Kentucky et Michigan débarquent à Londres en décembre !

Habituée depuis de longues années à accueillir un match de saison régulière NBA, l’O2 Arena de Londres va cette année accueillir une rencontre universitaire. Ce sera le 4 décembre, pour un choc XXL entre Kentucky et Michigan.

Initialement prévue en décembre 2020, la rencontre entre les deux programmes historiques de NCAA avait été repoussée à une date ultérieure à cause de la pandémie du Covid-19. Deux ans plus tard, elle aura finalement bien lieu dans la capitale anglaise, pour le plus grand soulagement des deux coaches.

« Quand nous avons annoncé cette rencontre il y a quelques années, nous étions excités par l’idée de proposer quelque chose de différent » expliquait John Calipari, le coach de Kentucky, quand son confère Juwan Howard, coach de Michigan, parlait « d’une expérience à vivre une fois dans une vie » pour ses joueurs. « Notre monde a été dévasté par la pandémie du Covid-19 ces deux dernières années, mais je gardais espoir que nous puissions jouer ce match. Nos fans attendent ce match depuis longtemps, et je sais qu’ils viendront nous soutenir en force. Mais il s’agira aussi d’une expérience inoubliable pour nos joueurs » concluait John Calipari.

L’Europe s’offre donc une affiche universitaire de grande qualité pour le retour du basket sur ses terres. En ce qui concerne un potentiel retour de la NBA, des annonces sont prévues en mars…