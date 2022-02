Reprise complètement ratée pour Fred VanVleet et les Raptors

« Ce n’est rien de grave. Mais ça fait mal aux fesses ». Fred VanVleet vient de passer deux très mauvaises soirées en « back-to-back » face à LaMelo Ball puis Trae Young, soldées par deux grosses défaites, 125-93 en Caroline du Nord et 127-100 cette nuit en Géorgie.

Actuellement diminué par une blessure au genou, le meneur des Raptors a souffert face à ces deux feux follets, à tel point que Nick Nurse a dû arrêter de le faire défendre sur « Ice Trae » en cours de match, faisant appel à Gary Trent Jr. ou encore Scottie Barnes pour essayer de changer la donne.

Mais Toronto a encore pris l’eau, s’inclinant encore dans les grands largeurs. À l’heure de donner des explications devant la presse, « FVV » a tâché de se contenir, se tenant d’abord pour premier responsable.

« Je n’ai pas vraiment d’explication, pas pour vous, en tout cas. Je dois être meilleur. Je vais commencer par moi-même. Je dois être meilleur, et nous serons meilleurs, donc je ne suis pas si inquiet pour ça », a-t-il répondu. « Il faut beaucoup de sacrifices pour gagner dans cette ligue. On a un groupe jeune et on fait parfois des erreurs stupides. Parfois ça passe, d’autres fois non ».

Nick Nurse attend une réaction

Face à Charlotte, c’est plus l’entame de match qui a plombé les espoirs des Raptors. Cette nuit, c’est après la pause que les troupes de Nick Nurse ont flanché, en encaissant un cinglant 38-16 dans le troisième quart-temps.

Pour ne rien arranger, la franchise canadienne va être soumise à un rythme effréné avec une série de six matchs en huit jours qu’il va falloir digérer.

« On n’a pas repris de la façon dont on aurait voulu, alors écrivez ce que vous voulez », a ajouté Fred VanVleet. « Je crois en cette équipe. Je crois que nous allons revenir et jouer au niveau auquel nous devons jouer, espérons le plus tôt possible. Et je prends l’entière responsabilité de ces mauvaises performances. J’ai hâte de ramener cette équipe là où elle doit être. C’est le moment de jouer ».

Depuis le début de saison, Toronto a notamment montré sa force de caractère en jouant pour accrocher une place en postseason, ce qui était loin d’être évident en début d’exercice. L’heure est à nouveau venu de montrer que les Raptors ont les qualités pour se mêler à cette lutte jusqu’au bout.

Comme l’a résumé Nick Nurse : « L’humeur du moment importe peu. Bien sûr que les gars ne sont pas heureux. Mais ce qui compte, c’est la façon dont on répondra quand le ballon sera à nouveau jeté en l’air ».