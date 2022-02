Jusuf Nurkic absent au moins les quatre prochaines semaines

Damian Lillard va retrouver Jusuf Nurkic… à l’infirmerie. Les Blazers annoncent ainsi que le pivot bosnien, pourtant en grande forme avant le All-Star Break, sera absent au moins pour quatre semaines.

Portland explique en effet que son joueur va soigner une fasciite plantaire du pied gauche, soit une inflammation du fascia plantaire, la plante du pied. Un problème avec lequel il joue pourtant depuis le début de la campagne.

Dans ces conditions, on ne devrait pas revoir Jusuf Nurkic avant fin mars et comme la saison régulière de Portland se finit le 10 avril, il y a des chances qu’on ne le revoit plus du tout. Sachant en plus que le pivot est free agent non protégé à la fin de la saison, on peut se demander si on le reverra même sous le maillot de Portland.

Néanmoins, avec leur série de quatre victoires, les Blazers sont toujours en course pour le « play-in », puisqu’ils sont actuellement 10e à l’Ouest avec 25 victoires pour 34 défaites.