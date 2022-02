Une Air Jordan 6 Red Oreo dans les cartons

La Air Jordan 6 sera au rendez-vous de l’été chez Jordan Brand qui prépare une Air Jordan 6 Red Oreo pour les beaux jours.

On retrouve sur les images présentées ci-dessous une tige en cuir blanc ajustée de touches d’ « University red » sur le talon, le « Jumpman » de la languette et la semelle intermédiaire. L’ensemble repose sur une semelle extérieure glacée.

La Air Jordan 6 Red Oreo pourrait être commercialisée le 4 juin prochain au prix de 200 dollars.

(Via KickOnFire)

—

Commande sur basket4ballers.com la Air Jordan 12 Retro Playoffs portée par MJ lors de quelques-uns des matchs les plus importants de sa course au titre de la saison 97. Livraison et retour offerts.