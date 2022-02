Entre Stephen Curry et Michael Jordan, la soirée inoubliable de LeBron James

LeBron James et Stephen Curry sont nés dans la même clinique, à Akron, à quatre ans d’écart, et ils sont les deux héros de la soirée ! Le premier inscrit le panier de la gagne, tandis que le second plante 50 points avec 16 paniers à 3-points. Même « si Akron n’est pas Cleveland », pour paraphraser LeBron James, cet All-Star Game si particulier a récompensé les deux enfants du pays.

« Je ne pouvais pas rêver mieux. Je ne pouvais pas rêver mieux que ce moment tel qu’il s’est passé » a réagi LeBron James à propos de ce « game winner » planté à près de sept mètres, à 45°. « Je l’ai dit dit, mais d’être là, à 35 minutes d’Akron, de l’endroit où j’ai grandi, et d’inscrire le panier de la victoire… Avec mes potes, on avait l’habitude de regarder le All-Star Game. Il y a 25 ans, j’avais 11 ou 12 ans, et je rêvais d’avoir la chance de venir à Cleveland pour voir quelques uns des meilleurs joueurs de tous les temps car ils nous ont tellement inspirés. Pour moi, c’est immense d’être là, avec mes meilleurs amis, ma femme, mes enfants, ma famille, ma mère… Il y a tellement de gens qui m’ont vu passer de ce petit gamin à celui que je suis aujourd’hui. Je n’aurais jamais imaginé vivre un tel moment. »

« Sérieux, Steph… Ce gars vient d’une autre planète »

Son panier permet de faire gagner sa Team LeBron, et il est toujours invaincu comme capitaine, mais aussi de valider le titre de MVP de Stephen Curry.

« Sérieux, Steph… Ce gars vient d’une autre planète » poursuit LeBron. « Il a pistolet automatique au bout du bras, et quand il le déclenche, on se dit que ça va rentrer tout le temps. Pas uniquement lui, mais tout le monde sur le terrain, dans les tribunes, à la télévision, sur les téléphones, peu importe d’où l’on voit ça… »

Pour Curry, cette soirée était aussi comme dans un rêve. « J’ai dit à LeBron après le match que c’était la fin parfaite. J’ai le MVP et j’ai bien joué toute la soirée. Il marque le panier de la victoire. Ce soir, il y avait tout le passé de nos séries entre les Warriors et les Cavaliers, et les liens avec Akron. Cela ne pouvait pas mieux se dérouler. »

« Faire partie des 75 plus grands joueurs de l’histoire me ramène à mon enfance »

Le tout sous les yeux de plusieurs dizaines de légendes de la NBA. Certains nous ont quitté, d’autres ne pouvaient pas venir, mais ils étaient près de 50 sur la photo, et LeBron est fier d’être au milieu des légendes du basket, et on n’oubliera pas cette belle accolade avec Michael Jordan.

« Faire partie des 75 plus grands joueurs de l’histoire me ramène à mon enfance, une fois de plus, à Spring Hill, où j’avais toutes mes modèles en poster sur mon mur. Allen Iverson et Jason Kidd, Gary Payton, Michael Jordan, Magic Johnson, Oscar Robertson… Vous ne pouvez pas comprendre ce que ça fait de voir ces gars-là aujourd’hui et d’être sur scène avec eux. J’essaie de vous le faire comprendre autant que je peux, mais c’est juste fou. »