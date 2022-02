La Air Jordan 35 refait surface

Alors que la Air Jordan 36 a largement investi le marché depuis cet été, la Air Jordan 35 va faire son retour à partir du 23 février sur l’application SNKRS, sous le coloris « Center of Gravity ». Ce dernier avait fait partie des cinq premiers coloris dévoilés pour ce petit bijou, un concentré de technologie.

Le contraste de la tige grise et noire apparaît via les touches d’orange vif au niveau de la semelle extérieure et sur les contours du col. La languette bleue est assortie d’un « Jumpman » rouge.

Le modèle sera mis en vente à 180 dollars.

(Via NiceKicks)

