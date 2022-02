Netflix prépare un documentaire sur la légende Bill Russell

Figure majeure de la Grande Ligue, avec ses onze titres NBA conquis avec les mythiques Celtics des années 1960, ses cinq titres de MVP ou encore ses douze capes All-Star, Bill Russell détient nombre de records et son aura est bien plus grande encore quand on sait qu’il a été le premier entraîneur noir du sport collectif américain.

Mais la légende de Boston n’avait toujours pas eu droit à son documentaire qui reviendrait sur son incroyable carrière, et son parcours en général. Ce manquement semble en voie d’être résolu car Russell devrait enfin faire l’objet d’un documentaire produit par Netflix.

Encore sans titre et sans date de sortie, ce documentaire se veut être « le documentaire biographique ultime » sur une des icônes du sport américain, mais mondial également. Après l’immense succès de The Last Dance qui a remis Jordan sur le devant de la scène au début de la pandémie, et la série de HBO qui devrait bientôt sortir pour redonner vie à l’équipe des Lakers du Showtime, voire cet autre projet autour de George Gervin, Russell va donc lui aussi être mis à l’honneur, et particulièrement sous l’angle de ses activités civiques en faveur de la population noire américaine.

Or olympique, double champion NCAA, 11 titres NBA comme joueurs, 2 titres comme coach…

Alors qu’il qui devrait manquer le All Star Weekend pour la première fois depuis très longtemps (à cause de la pandémie), Russell va pour le coup participer à des interviews exclusives en amont de ce documentaire, en plus d’ouvrir certaines de ses archives personnelles pour l’enrichir encore.

« Depuis ses débuts très humbles, Russell a mené chacune de ses équipes de basket au titre de champion – avec deux titres de champions de Californie au lycée, deux titres consécutifs en NCAA, une médaille d’or aux Jeux Olympiques de Melbourne en 1956, et 11 titres NBA durant sa carrière de 13 saisons chez les Boston Celtics (les deux derniers en tant que premier coach noir dans l’histoire NBA, alors qu’il jouait encore pour les Celtics). L’histoire de Bill est intrinsèquement et irrémédiablement liée à l’histoire longue de 75 ans de la NBA, et des huit dernières décennies de l’histoire américaine. »

Ce qu’on sait déjà, c’est que le documentaire sera produit par Sam Pollard, qui a notamment travaillé sur MLK / FBI ou Citizen Ashe. Sur ce projet, Pollard sera accompagné par une équipe de producteurs composée de Larry Gordon (Field of Dreams, Die Hard), Ross Greenburg (Magic & Bird : A Courtship of Rivals) et Mike Richardson (Hellboy).