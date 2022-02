Les premières images de « They Call Me Magic », le documentaire sur Magic Johnson

En novembre, Apple avait acheté les droits d’un documentaire sur Magic Johnson. Six mois plus tard, on pourra voir à quoi cela ressemble puisque « They Call Me Magic » sera diffusé à partir du 22 avril.

Comme pour Michael Jordan avec « The Last Dance », ce documentaire en plusieurs parties (quatre en l’occurrence) reviendra sur la vie et la carrière de l’ancien meneur des Lakers. Bien évidemment, comme toujours dans ces cas-là, on promet des images inédites.

Pour patienter, Apple TV+ a publié sur Twitter une petite bande-annonce de 30 secondes.