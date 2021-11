Un documentaire sur George Gervin en préparation

Surnommé « The Iceman », George Gervin va faire l’objet d’un documentaire qui mettra en évidence son influence, l’ailier ayant fait l’étalage d’une panoplie offensive impressionnante et exécutée avec une certaine grâce, à l’image du « finger roll », geste devenu sa signature au cours de sa carrière NBA de 1974 à 1986, principalement aux Spurs.

Aujourd’hui, son plus digne successeur dans le style, le profil et le talent serait un Kevin Durant. Ce dernier a par ailleurs participé au doc, confiant notamment avoir façonné son jeu en regardant George Gervin jouer.

Un gros casting au menu

Actuellement en cours de production, le documentaire sera réalisé par One9 et co-produit par MSM, dirigé par Mike Tollin ainsi que GameAbove Entertainment de Keith Stone. Il sera produit par Mason Gordon de MSM et Mike Tollin, qui avait déjà participé au succès « The Last Dance » sur Michael Jordan, en sera le producteur exécutif.

« C’est un véritable honneur et un plaisir de réaliser un film sur l’un des plus grands joueurs de la NBA de tous les temps », a déclaré One9. « Nous allons révéler l’histoire inédite de la persévérance de « The Iceman » à travers d’énormes défis pour transformer sa vie sur et en dehors du court, et pour finalement avoir un impact positif sur d’innombrables vies dans sa communauté et au-delà ».

Le casting promet du lourd puisque Julius Erving, Michael Jordan, Kevin Durant, Artis Gilmore, Clyde Drexler, Isiah Thomas, Jalen Rose, Jerry West et Magic Johnson vont parler de George Gervin et de son impact.