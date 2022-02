Tyronn Lue : « Je suis clairement un meilleur coach cette saison »

Triple finaliste NBA et champion en 2016 avec les Cavaliers, Tyronn Lue a toujours gagné, depuis le début de sa carrière, au moins 60% de ses matches en saison régulière. Son seul bilan négatif, c’est lors de la saison 2018/19, où il fut très vite remercié après six défaites en six matches.

Cette année, son pourcentage de victoires baisse puisqu’il flirte constamment avec un bilan équilibre (29 victoires – 31 défaites). Il abordera donc la coupure de la saison à moins de 50% de succès, si les Clippers l’emportent ce jeudi contre les Rockets. Néanmoins, l’entraîneur estime vivre une saison capitale dans sa carrière.

« C’est plus difficile cette année », confie-t-il à l’OCR. « Cela fait clairement de moi un meilleur coach. Il faut gratter, arracher chaque victoire, chaque soir. Habituellement, c’est en playoffs qu’il faut remporter un match après l’autre. Là, c’est comme ça tous les soirs. »

Tyronn Lue doit faire sans Kawhi Leonard depuis le début de saison et Paul George n’a disputé pour l’instant que 26 matches. Sans oublier la vague Omicron qui a touché la ligue en décembre et bouleversé les effectifs de chaque franchise. Même Norman Powell, qui vient tout juste d’arriver, a déjà rejoint l’infirmerie.

« On n’a pas à être préparé puisqu’on ne sait jamais ce qui va se passer »

Les chiffres sont impressionnants : les absents des Clippers comptent 284 matches manqués au total et le coach a déjà aligné 23 « cinq majeur » différents !

« C’est dur parfois », concède Tyronn Lue. « On n’a pas à être préparé puisqu’on ne sait jamais ce qui va se passer. On se prépare pour un match et deux joueurs sont absents avec le Covid-19, ou sont malades, ou autre chose encore. Mais j’ai appris à faire les choses différemment, et davantage à la volée. On a été obligé de fonctionner comme ça. Et ce n’est pas seulement moi, c’est aussi le coaching staff qui a fait un excellent travail. Nos joueurs également, qui ont bien bossé malgré les circonstances. »

Steve Kerr, qui a connu cela après les Finals 2019 avec les blessures de ses cadres, Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green, partage l’analyse de son collègue, qu’il a affronté trois fois de suite en Finals (2016-2018).

« Lui et moi avons eu la chance de coacher des équipes très talentueuses, qui gagnaient beaucoup et allaient loin en playoffs », explique le coach des Warriors. « Donc pour moi, ces deux dernières années, et pour Lue cette année, il fallait faire face aux blessures, et changer nos tactiques, nos formations pour trouver des solutions afin de gagner au lieu de compter sur le talent pour faire la différence. Donc je suis d’accord avec Tyronn, on devient ainsi un meilleur coach. »