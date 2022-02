Tout juste arrivé, Norman Powell rejoint l’infirmerie des Clippers

Trois petits matchs et puis s’arrête ? À peine arrivé chez les Clippers, Norman Powell est déjà à l’infirmerie, où il rejoint Kawhi Leonard et Paul George.

Selon ESPN, le transfuge des Blazers s’est vu diagnostiquer une fracture au pied gauche ce dimanche, une blessure subie lors de la défaite face à Dallas cette semaine.

Initialement mis sur le côté temporairement pour un pépin à un orteil, lors de la deuxième manche face à Dallas ce samedi, Norman Powell a finalement été placé sur la liste des blessés indéfiniment à cause d’une fracture au sésamoïde, un petit os de l’articulation de son pied gauche.

« Ça va nettement mieux », déclarait pourtant l’arrière/ailier au shootaround du samedi matin. « Ça va mieux qu’après le match, et mieux que c’était hier. Je me sens mieux, je marche mieux. Je ressens encore des douleurs depuis le match. On va voir comment ça évolue et on prendra une décision par la suite. »

Décidément pas épargnés par les blessures cette saison, les Clippers ont probablement décidé d’adopter une approche précautionneuse avec leur dernière recrue de 28 ans. Sans leurs deux superstars, Los Angeles n’a aucune raison de prendre des risques pour cette saison.

Avec 21 points de moyenne sur ses trois premières apparitions sous la tunique des Clippers, Norman Powell a en tout cas confirmé qu’il pourrait être un joueur important autour du duo Leonard – George à l’avenir.