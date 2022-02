Steve Kerr : « C’est dur de gagner en NBA quand on affiche ce niveau défensif, avec tant de problèmes »

Sur le plan statistique, la défense de Golden State est toujours la meilleure de NBA depuis le début de saison, avec seulement 104.4 points encaissés sur 100 possessions. Mais la nuit dernière, face aux Clippers, les Warriors étaient bien loin de ce rang et, comme le rappelle Steve Kerr, ça fait désormais plusieurs matchs que ça dure.

« Le principal, c’est que notre défense a été mauvaise. Notre défense est mauvaise depuis cinq ou six matchs désormais. C’est dur de gagner en NBA quand on affiche ce niveau défensif, avec tant de problèmes. Je sais que nous sommes la meilleure défense », anticipait-il, en mimant des guillemets. « Mais ce n’est pas le cas actuellement. Ces chiffres sont gonflés par ce qu’on faisait en début de saison. Sur les sept derniers matchs, nous sommes probablement parmi les cinq pires défenses, et peut-être même la pire de toutes. »

Steve Kerr n’a visiblement pas vu jouer les Rockets ces derniers temps, et il extrapole un peu, Golden State étant en fait la 22e défense sur les sept derniers matchs. C’est néanmoins très faible par rapport au début de saison.

En représentant la moyenne glissante de l’efficacité défensive de Golden State depuis le début de saison, on voit clairement le glissement des derniers matchs.

« Ils nous ont attaqués directement », continuait Steve Kerr en évoquant les Clippers, qui ont trop facilement cassé le premier rideau défensif. « La défense sur la pointe de l’attaque a été le problème ce soir, mais c’est quelque chose de différent à chaque match. Je l’ai déjà dit : quand on ne peut pas compter sur le lien défensif, la compétitivité et l’envie, chaque soir, il y aura un problème différent, en fonction des qualités de l’adversaire. »

L’absence de Draymond Green ? La fatigue ? Pas assez de taille ?

Mais que se passe-t-il donc aux Warriors ? Sans doute que le groupe commence à ressentir la fatigue, à l’approche du All-Star Break, surtout que l’équipe doit compenser l’absence de son leader défensif, Draymond Green.

« Draymond est l’un des meilleurs défenseurs de la ligue, donc ne pas l’avoir sur le terrain est un manque », ne peut que confirmer Kevon Looney. « Pas ce soir, mais dans d’autres matchs, nous avons montré par séquences que nous pouvions être une très bonne équipe défensive sans lui. Ce soir, dès le départ, ils ont été trop à l’aise. »

Pendant les 30 premiers matchs de la campagne, la défense de Golden State, emmenée par un Draymond Green exceptionnel, était ainsi incroyable. Ses problèmes physiques ont logiquement causé des soucis, même si les Warriors avaient plutôt bien compensé jusqu’à cette période compliquée. Mais sur les derniers matchs, le manque de taille et d’intimidation sous le cercle cause trop de soucis, qui crée des problèmes en cascades.

Pour autant, Steve Kerr ne veut pas que ses joueurs attendant le retour de leur ailier fort comme la solution miracle.

« C’est à nous de jouer », répète ainsi le coach. « Nous allons devoir trouver l’effort, la communication et la connexion pour recommencer à faire les choses que nous faisions avant. »