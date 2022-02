Enfin de retour à New York après dix jours passés à l’Ouest, les Knicks ont conclu leur « road-trip » par un triste bilan de 1-4, dont un terrible « finish » à Portland, qui les éloigne plus que jamais d’une qualification pour le « play-in ». Pour autant, Julius Randle n’est pas découragé. Globalement en difficulté cette saison, l’ailier-fort a en effet retrouvé des couleurs durant ces déplacements (29.2 points, 12.8 rebonds, 6.2 passes), et il juge que le bilan négatif des Knicks sur ces cinq matches n’est pas représentatif du niveau de jeu affiché.

« Franchement, j’en sors encouragé, car c’était un ‘road-trip’ compliqué » explique le All-Star 2021. « Nous avons joué face à de très bonnes équipes durant ce déplacement. On était dans le match durant quatre de ces cinq matches, avec une chance de gagner à chaque fois. Donc c’est encourageant de ce point de vue. Mais c’est également décevant de finir à 1-4, nous aurions pu facilement être à 4-1. »

Difficile de lui donner tort. Car hormis l’énorme gifle reçue sur le parquet de Denver (en « back-to-back »), les Knicks étaient effectivement en bonne posture en fin de match durant les trois autres défaites, face aux Lakers (-7), au Jazz (-9), et bien sûr aux Blazers (-9). De quoi nourrir des regrets, alors que les Knicks présentent un bilan de 25 victoires pour 32 défaites à quelques jours de la pause du « All-Star Weekend ».

L’ailier fort sait que le retour de ce « break » sera décisif si les Knicks veulent arracher un ticket pour le « play-in ».

« Je balaye tout ça et je me concentre sur ces deux derniers matches, et sur comment je peux aider mon équipe à finir fort avant la pause. J’espère qu’on reviendra plus frais après cette pause » livrait-il, alors que les Knicks s’apprêtent effectivement à boucler la première partie de leur saison à domicile, face au Thunder puis aux Nets.