Stats & Highlights | Fin de série pour les Raptors, les Knicks s’écroulent encore

Nouvelle déception pour les Knicks, qui avaient pourtant un avantage conséquent contre les Blazers, mais qui ont tout de même perdu… Pour les Kings version Domantas Sabonis, ça rigole avec un deuxième succès de rang, comme pour les Spurs d’un excellent Dejounte Murray.

Les Suns et les Bulls continuent de gagner avec respectivement trois et cinq victoires d’affilée. Les Raptors, eux, n’ont pas réussi à faire mieux que huit victoires, puisque les Nuggets les ont battus.

Portland – New York : 112-103

Après plus de trente minutes de jeu, et suite à deux paniers primés de Quentin Grimes, les Knicks menaient de 23 points et semblaient se diriger vers une victoire facile. Mais privés de R.J. Barrett, les joueurs de New York vont alors totalement déjouer ensuite.

Portland revient petit à petit et, en dernier quart-temps, après des 3-pts d’Anfernee Simons et Ben McLemore, il n’y a plus que deux possessions. Jusuf Nurkic donne l’avantage aux siens à moins de cinq minutes de la fin, après un 20-4. Les deux équipes échangent les paniers primés, mais les Blazers sont plus forts et New York ne marque qu’un panier dans les trois dernières minutes.

Trail Blazers / 112 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Winslow 37 5/10 1/2 3/3 2 3 5 6 3 1 1 1 +5 14 21 J. Nurkic 33 5/10 0/0 2/2 4 16 20 6 5 0 5 0 +6 12 28 J. Hart 37 7/12 3/6 6/8 0 1 1 2 4 0 4 0 +12 23 15 A. Simons 37 11/23 6/12 2/3 2 3 5 8 1 0 2 0 +5 30 28 C. Elleby 23 2/6 1/4 0/0 0 5 5 1 4 0 1 1 -12 5 7 T. Watford 15 1/1 0/0 2/2 0 5 5 3 3 0 2 0 +3 4 10 G. Brown III 16 1/4 0/2 0/0 1 3 4 1 2 1 0 0 0 2 5 E. Hughes 11 2/6 1/5 0/0 0 1 1 0 2 0 0 0 +4 5 2 B. McLemore 31 6/12 3/9 2/2 0 5 5 2 2 1 0 0 +22 17 19 Total 40/84 15/40 17/20 9 42 51 29 26 3 15 2 112 Knicks / 103 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Randle 41 8/20 0/4 12/13 3 13 16 6 3 0 5 0 -4 28 32 M. Robinson 14 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 3 0 0 3 -6 2 5 K. Walker 26 7/12 4/8 5/5 0 1 1 2 0 0 0 0 -2 23 21 E. Fournier 36 1/13 1/10 1/2 0 3 3 3 1 2 3 1 -4 4 -3 Q. Grimes 37 6/10 5/8 3/6 3 1 4 3 5 2 1 0 -13 20 21 J. Sims 6 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 -6 0 0 O. Toppin 8 0/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 -6 0 -2 C. Reddish 14 1/3 0/1 4/4 0 1 1 0 0 1 1 1 +4 6 6 T. Gibson 27 4/6 0/1 0/0 2 5 7 1 6 0 1 1 +10 8 14 A. Burks 21 2/8 2/3 2/2 1 5 6 4 3 1 0 0 -8 8 13 I. Quickley 11 1/6 0/3 2/2 0 2 2 0 1 0 0 0 -10 4 1 Total 31/81 12/39 29/34 9 32 41 19 24 6 12 6 103

Washington – Sacramento : 110-123

Le duo De’Aaron Fox – Domantas Sabonis semble déjà bien fonctionner. Le premier inscrit 26 points, le second ajoute 16 points et 11 rebonds et les Kings viennent s’imposer à Washington.

Les joueurs de Sacramento étaient devant toute la partie et ils ont accéléré en dernier quart-temps, avec un 16-4. De’Aaron Fox frappe trois fois de suite, Justin Holiday inscrit un 3-pts et Harrison Barnes enfonce le clou. Deuxième victoire de suite pour les joueurs d’Alvin Gentry.

Wizards / 110 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval K. Kuzma 35 7/14 2/6 6/8 2 6 8 7 1 1 2 1 -9 22 28 C. Kispert 36 7/16 4/11 2/2 1 2 3 6 0 0 2 0 0 20 18 T. Bryant 22 6/10 1/3 0/0 2 3 5 1 2 2 1 0 +1 13 16 R. Neto 28 3/9 1/5 3/4 1 1 2 4 3 0 0 0 -13 10 9 K. Caldwell-Pope 29 5/9 1/4 0/0 1 3 4 0 2 1 0 0 -16 11 12 A. Gill 19 1/3 0/0 0/2 2 1 3 1 5 0 1 0 -5 2 1 R. Hachimura 22 5/11 2/3 1/1 0 2 2 0 1 3 2 0 -10 13 10 D. Avdija 28 3/9 1/5 3/4 0 3 3 2 3 1 0 1 -14 10 10 V. Carey Jr. 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 I. Smith 20 4/7 1/1 0/0 1 1 2 5 2 3 1 1 0 9 16 Total 41/88 13/38 15/21 10 22 32 26 19 11 9 3 110 Kings / 123 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Sabonis 34 7/9 0/0 2/2 1 10 11 7 4 0 2 0 +13 16 30 H. Barnes 33 7/9 0/1 7/9 1 4 5 2 3 1 1 0 +8 21 24 M. Harkless 30 5/5 3/3 4/5 0 8 8 0 2 0 1 1 -5 17 24 J. Holiday 30 4/8 4/6 0/0 1 1 2 2 1 1 0 0 +15 12 13 D. Fox 38 10/21 0/4 6/7 0 2 2 4 4 0 3 0 +11 26 17 C. Metu 19 3/3 2/2 2/2 0 7 7 2 1 0 2 0 +8 10 17 R. Holmes 17 2/3 0/0 2/2 0 0 0 0 3 0 2 1 +1 6 4 D. Mitchell 20 3/9 2/5 0/0 2 3 5 5 1 1 3 0 +8 8 10 D. DiVincenzo 19 2/9 1/7 2/2 1 1 2 5 1 1 0 0 +6 7 8 Total 43/76 12/28 25/29 6 36 42 27 20 4 14 2 123

New Orleans – San Antonio : 114-124

Dejounte Murray (31 points et 12 rebonds) est très en forme en ce moment. Les Spurs avaient déjà un peu les commandes de la partie, mais en troisième quart-temps, le All-Star impulse un 19-5 qui va faire la différence.

Un panier plus la faute et un 3-pts suffissent à écarter les Pelicans d’un C.J. McCollum pourtant lui aussi excellent avec 36 points. Mais New Orleans a très mal défendu. Ce succès rapproche les troupes de Gregg Popovich des Pelicans et de la dixième place à l’Ouest.

Pelicans / 114 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval B. Ingram 35 9/19 1/5 3/3 0 2 2 2 3 0 3 0 -6 22 13 H. Jones 39 3/5 2/3 5/5 1 3 4 3 4 2 2 1 -2 13 19 J. Valanciunas 32 7/11 1/2 2/3 1 11 12 2 2 0 1 1 -14 17 26 D. Graham 21 0/6 0/4 0/0 2 0 2 5 3 0 0 0 -12 0 1 C. McCollum 36 15/24 3/7 3/3 3 8 11 5 1 0 6 0 -9 36 37 G. Clark 8 2/3 2/3 0/0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 6 8 W. Gabriel -- ///// ///// ///// -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 F. Hunt -- ///// ///// ///// -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 G. Temple 10 0/2 0/2 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 +9 0 -1 N. Marshall 9 2/4 2/4 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -8 6 5 W. Hernangomez 12 1/4 0/0 2/4 2 4 6 2 2 0 0 0 0 4 7 J. Hayes 20 2/4 0/1 0/0 1 0 1 0 3 0 1 0 -6 4 2 J. Alvarado 18 2/5 0/1 2/2 0 5 5 3 0 0 2 0 -2 6 9 J. Harper -- ///// ///// ///// -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 Total 43/87 11/32 17/20 10 36 46 22 19 2 15 4 114 Spurs / 124 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. McDermott 24 4/10 4/8 3/3 0 2 2 0 1 0 1 0 +13 15 10 K. Johnson 32 6/13 2/8 2/2 0 2 2 1 3 2 0 0 +5 16 14 J. Poeltl 29 3/7 0/0 1/2 5 6 11 2 5 2 0 4 +14 7 21 D. Murray 35 13/22 2/4 3/3 0 7 7 12 0 2 1 0 +11 31 42 D. Vassell 31 5/12 3/6 1/1 0 4 4 4 1 1 1 1 +13 14 16 D. Cacok 9 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 2 J. Morris -- ///// ///// ///// -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 J. Wieskamp -- ///// ///// ///// -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 J. Landale 19 4/10 1/4 1/2 0 2 2 1 1 0 0 0 -4 10 6 T. Jones 16 2/4 0/1 1/2 1 3 4 3 0 0 0 0 0 5 9 L. Walker IV 30 8/13 1/5 0/0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 17 12 J. Primo 15 2/2 1/1 4/4 1 0 1 1 4 1 0 0 -2 9 12 Total 47/93 14/37 16/19 7 27 34 26 19 9 5 5 124

Toronto – Denver : 109-110

Ce duel a tenu toutes ses promesses. Nikola Jokic a parfaitement lancé les Nuggets, en inscrivant 18 points en premier quart-temps. Dans le second, Pascal Siakam répond avec quatre points dans un 13-0. Les deux équipes ne se quittent jamais au score.

Il reste 2:33 à jouer, il y a égalité et Bones Hyland inscrit un panier à 3-pts important. Dans la foulée, Denver passe un 7-3. Fred VanVleet parvient à laisser les Raptors dans le match, surtout après les lancers-francs manqués du MVP 2021. Sur la dernière possession de Toronto, VanVleet manque le panier primé et OG Anunoby a encore une dernière chance, mais il est contré par Jokic.

Raptors / 109 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P. Siakam 42 16/22 3/7 0/0 2 8 10 7 5 2 2 0 -1 35 46 O. Anunoby 37 4/16 1/5 0/0 3 2 5 4 3 1 0 0 -3 9 7 S. Barnes 30 7/14 0/1 3/5 1 4 5 1 3 3 1 0 -8 17 16 F. VanVleet 38 7/14 6/11 5/6 0 5 5 5 1 1 3 0 -7 25 25 G. Trent Jr. 38 5/12 1/5 0/0 0 3 3 0 1 1 1 1 -7 11 8 C. Boucher 16 1/3 1/3 1/2 0 3 3 0 2 1 0 0 +10 4 5 P. Achiuwa 11 0/2 0/1 0/0 1 0 1 0 1 0 0 0 +2 0 -1 K. Birch 18 2/3 0/0 0/0 0 1 1 4 2 1 0 0 +3 4 9 D. Banton 10 1/2 0/1 2/4 1 1 2 1 1 1 0 0 +6 4 5 Total 43/88 12/34 11/17 8 27 35 22 19 11 7 1 109 Nuggets / 110 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval Je. Green 31 6/10 3/5 4/4 1 4 5 5 1 0 0 0 +5 19 25 A. Gordon 32 4/9 2/3 3/3 1 5 6 2 2 0 1 0 +3 13 15 W. Barton 29 4/9 2/4 0/0 0 3 3 2 1 1 2 0 +8 10 9 N. Jokic 35 10/16 0/2 8/10 5 10 15 6 1 0 4 2 +3 28 39 B. Hyland 24 4/11 3/9 0/0 0 4 4 4 4 0 4 0 +7 11 8 Ja. Green 19 3/6 1/4 1/2 1 3 4 0 2 1 2 0 -5 8 7 D. Cousins 13 1/6 0/0 2/2 2 3 5 2 3 0 1 1 -2 4 6 F. Campazzo 23 2/8 2/6 0/0 1 2 3 3 0 3 1 0 -3 6 8 A. Rivers 20 2/4 0/2 0/0 1 3 4 3 2 0 1 0 -10 4 8 B. Forbes 14 3/5 1/2 0/0 0 1 1 1 0 0 1 0 -1 7 6 Total 39/84 14/37 18/21 12 38 50 28 16 5 17 3 110

Chicago – Oklahoma City : 106-101

DeMar DeRozan et Nikola Vucevic (38 et 31 points) ont sorti les muscles pour extirper les Bulls d’une soirée compliquée. Le Thunder a très rapidement pris dix points d’avance et a plus ou moins conservé ce matelas (l’écart est monté à 14 points) pendant trois quart-temps.

Puis, dans le dernier acte, les Bulls ont passé un 8-0 au meilleur moment pour passer devant, et l’arrière All-Star a inscrit neuf points dans les cinq dernières minutes. Il fut bien aidé par Vucevic et les shoots primés de Coby White aussi. Troisième victoire de suite pour Chicago, qui prend seul la deuxième place de l’Est.

Bulls / 106 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. DeRozan 40 12/24 0/1 14/16 1 5 6 5 2 1 2 0 -4 38 34 T. Brown Jr. 28 0/9 0/5 0/0 3 8 11 0 0 0 0 0 0 0 2 N. Vucevic 36 14/25 0/4 3/3 5 10 15 0 2 2 6 2 +3 31 33 C. White 37 6/13 4/6 0/0 1 8 9 5 3 1 1 0 -2 16 23 A. Dosunmu 42 5/8 2/4 0/0 0 8 8 9 3 1 3 0 +1 12 24 M. Hill 16 2/4 1/3 1/2 0 3 3 0 1 0 0 0 +12 6 6 T. Cook 4 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 2 0 0 0 +2 0 1 D. Jones Jr. 23 1/5 0/1 1/2 1 1 2 1 6 1 0 0 +13 3 2 T. Bradley 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 M. Thomas 14 0/1 0/1 0/0 0 2 2 0 0 0 1 1 +1 0 1 Total 40/89 7/25 19/23 11 46 57 20 19 6 13 3 106 Thunder / 101 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Bazley 35 7/21 1/5 2/2 1 7 8 5 1 2 0 3 -5 17 21 I. Roby 24 3/6 1/3 0/0 2 2 4 1 3 3 1 3 +1 7 14 L. Dort 38 8/19 5/12 10/14 0 2 2 1 3 1 1 0 +5 31 19 T. Mann 25 3/11 2/6 0/0 0 1 1 1 1 0 0 1 +5 8 3 J. Giddey 33 4/10 1/2 2/2 1 11 12 10 0 0 3 0 -3 11 24 L. Waters III 4 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -2 0 1 K. Williams 27 4/5 0/1 4/7 1 3 4 1 1 2 0 0 -6 12 15 A. Pokusevski 15 2/5 1/2 2/2 2 2 4 0 1 0 2 3 0 7 9 T. Jerome 21 1/6 0/3 1/1 0 5 5 2 0 0 1 0 -2 3 4 A. Wiggins 19 2/5 0/2 1/2 0 2 2 1 5 0 0 0 -18 5 4 Total 34/88 11/36 22/30 7 36 43 22 15 8 8 10 101

Phoenix – Orlando : 132-105

Pas d’inquiétude chez le leader de la ligue. Les Suns ont fait parler leur force collective pour dominer le Magic : 40 passes décisives pour seulement 7 ballons perdus ! En premier quart-temps, Chris Paul et compagnie passent un 8-0 pour prendre dix points d’avance.

L’écart monte à 21 points en second quart-temps. Le Magic d’un bon Jalen Suggs (20 points, 10 passes) réagit pour revenir à huit points, mais les finalistes passent la seconde avec Devin Booker et Paul. Le 12-2 est fatal aux Floridiens, qui ne reviendront pas. Cinquième victoire de suite pour les troupes de Monty Williams.