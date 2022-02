Cette fois, les Clippers résistent au nouveau show de Luka Doncic

Pas de bis repetita pour Luka Doncic. Auteur de 51 points cette semaine face aux Clippers, il en remet 45 à la même défense ! Sauf que cette fois, c’est insuffisant puisque les joueurs de Tyronn Lue s’imposent 99-97 grâce à des exploits de Reggie Jackson et de Terrence Mann dans le « money time ».

Pourtant, les Clippers ont vraiment tremblé puisque Luka Doncic inscrit 23 points dans le dernier quart-temps, dont les 19 derniers de son équipe ! Un vrai « one man show », et pourtant la défense des Clippers n’a rien à se reprocher. Le plan anti-Doncic a longtemps fonctionné, puis le talent individuel a fait le reste.

Mann et Jackson gâchent des munitions aux lancers-francs, et le Slovène a la balle de match. On connaît le scénario d’avance, et sur la remise en jeu, Luka Doncic reçoit le ballon à 10 mètres. Un petit pas de côté pour balancer sa bombe habituelle. Cette fois, ça tape le côté du cercle, et les Clippers s’imposent à l’arraché à Dallas.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La défense des Clippers. On peut encaisser 45 points d’un adversaire et pourtant être satisfait de la défense. C’est le cas des Clippers qui ont fait leur maximum pour gêner Doncic. Ils l’ont coupé de ses coéquipiers, tout en essayant de l’empêcher au maximum de pénétrer. Résultat : beaucoup de shoots compliqués et de balles perdues. Bien sûr, il prend feu dans le 4e quart-temps, mais ce « one man show » est davantage un signe de faiblesse puisque ses coéquipiers sont devenus spectateurs et surtout les Clippers s’imposent.

– La faiblesse du banc des Mavericks. Certes, les recrues en provenance des Wizards ne sont pas encore en tenue, mais Dallas ne peut pas s’imposer avec un banc qui cumule quatre petits points. Seuls Frank Ntilikina et Josh Green ont inscrit un panier. Des lay-up d’ailleurs. Les quatre remplaçants cumulent un 2/14 aux tirs en 56 minutes !

TOPS/FLOPS

✅ La paire Mann/Jackson. On se serait cru en playoffs à les voir combiner dans le 4e quart-temps. Le premier semble plus à l’aise comme meneur de jeu, et sa défense sur Luka Doncic a été remarquable pendant trois quart-temps. Les deux se sont même asticotés au point de recevoir chacun une technique. Terrance Mann réalise d’ailleurs son meilleur match de la saison. Pour sa part, Jackson a été « clutch » avec des shoots compliqués mais décisifs dont il a le secret. Son mental et son hargne sont toujours aussi précieux. Attention aux lancers-francs : 4 sur 8 pour le tandem.

✅ Marcus Morris. Comme Ivica Zubac, il a fait très mal aux intérieurs des Mavericks. Sa maîtrise du jeu à mi-distance est impressionnante. On le croit toujours embarqué dans des choses compliquées, et pourtant, il met dedans. Ses appuis sont costauds, il a du métier, et il plante 20 points sans l’air d’y toucher.

✅ Luka Doncic. 96 points en deux matches face aux Clippers pour Luka Doncic… Il est toujours aussi fort en un-contre-un, mais comme en playoffs, les Clippers ont le dernier mot. Difficile de lui reprocher quoi que ce soit puisqu’il combine 45 points, 15 rebonds et 8 passes. Il lui a manqué un shooteur extérieur pour écarter le jeu et le soulager en attaque. Davis Bertans va lui faire du bien.

⛔Dorian Finney-Smith. Prolongé au prix fort, l’ailier doit apporter davantage en attaque. Défensivement, il a eu du mal à contenir Marcus Morris, et de l’autre côté du terrain, il se contente de courir et de faire des écrans. Sa timidité coûte cher.

LA SUITE

Dallas (33-24) : début mardi à Miami d’un « road trip » de cinq matches.

LA Clippers (28-30) : lundi, réception des Warriors.