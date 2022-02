Doc Rivers sur James Harden : « Posséder un autre joueur qui attire les prises à deux est vraiment précieux »

Arrivera ? Arrivera pas ? Pendant plusieurs jours, les 76ers ont été suspendus l’éventualité de cet échange avec les Nets, finalement conclu environ deux heures le moment fatidique. « Même jusqu’à hier matin (jeudi), on ne se dirigeait pas vers un transfert, décrit Doc Rivers. Daryl (Morey) et Elton (Brand), je peux vous le dire, ont bossé comme des fous. Ils n’ont pas lâché et ont réussi à le faire. »

À savoir, concrétiser ce transfert dont il était question depuis plusieurs jours entre Ben Simmons et James Harden. Philadelphie met ainsi la main sur « un joueur qui crée son propre tir, crée des tirs pour les autres et un autre gars dans l’équipe qui attire les prises à deux, ce qui est vraiment précieux, donc on aime beaucoup avoir tout ça », énumère le coach des 76ers.

Joel Embiid ne sera en effet plus le seul joueur à attirer autant l’attention des défenses adverses. L’arrivée de l’ancien MVP des Rockets va reconfigurer l’attaque des Sixers, notamment pour ce qui est de porter la balle. En l’absence de Ben Simmons, d’autres joueurs comme Furkan Korkmaz ou Shake Milton étaient parfois mobilisés en soutien de Tyrese Maxey.

La situation avait poussé le coach à réclamer, plus tôt dans la semaine, le recrutement d’un joueur supplémentaire sur les postes 1/2. Avec James Harden, même s’il a perdu un pur arrière avec Seth Curry, il devrait être servi.

On veut qu’il ait la balle en mains

« On veut qu’il ait la balle en mains. On veut que Joel et Tyrese l’aient aussi, cela résout le problème qu’on a eu toute l’année au poste de meneur de jeu. On devrait avoir un meneur de jeu sur le parquet en permanence, ce qui est évidemment positif pour l’équipe. Mais je crois que c’est bon pour que les autres gars puissent jouer, les Furkan, les Shake. Ils n’ont pas à s’occuper de porter le ballon. Ça va les aider énormément tous les deux », imagine le coach.

Sa formation s’est imposée cette nuit face au Thunder sans sa recrue phare, avec qui Doc Rivers a échangé à plusieurs reprises par téléphone. James Harden est susceptible de manquer également le match de la nuit à venir, face aux Cavs. Il pourrait ainsi faire ses débuts mardi prochain, avec la réception des Celtics.

Le meneur ne sera pas le seul à découvrir le Wells Fargo Center. Il ne faut pas oublier que le vétéran Paul Millsap a également été intégré dans cet échange d’ampleur. Celui-ci n’était plus utilisé par Steve Nash à Brooklyn. La raquette des 76ers étant moins dense, avec le départ d’Andre Drummond, il pourrait être davantage utilisé.

« On peut l’utiliser. On veut le voir. Je lui ai dit au téléphone que si on l’utilise, ce sera au poste de pivot parce que je crois que c’est sa place. Et je crois qu’un vétéran au caractère bien trempé n’est jamais mauvais à mettre dans votre vestiaire », juge Doc Rivers, qui n’offre donc aucune garantie au joueur de 37 ans. Et laisse entendre que les 76ers pourraient aller chercher un intérieur supplémentaire sur le marché des « buyout ».