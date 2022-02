Doc Rivers réclame du renfort dans son « backcourt »

Les prochaines heures risquent d’être agitées en NBA et plus particulièrement en Pennsylvanie, puisqu’il se murmure que les Sixers pourraient procéder à des changements dans leur effectif, d’ici la « trade deadline ».

Le nom qui revient sur toutes les lèvres est évidemment celui de James Harden, Brian Windhorst assurant que Brooklyn et Philadelphie sont actuellement en négociations. Pour autant, même en incluant Ben Simmons dans la boucle, une telle transaction sera difficile à mettre en place en aussi peu de temps et les dirigeants de Philadelphie devront peut-être se tourner vers d’autres pistes pour se renforcer.

Ce qui est sûr, c’est que Doc Rivers a déjà clairement identifié l’une des faiblesses actuelles de son groupe, et plus précisément de son banc…

« Nous avons besoin d’un autre poste 1/2 », confiait le coach de Philly, en sortie de défaite contre Phoenix. « Nous n’avons pas le choix. Il nous faut un meneur ou un arrière, et nous sommes en train d’en chercher un, même si nous avons [Furkan Korkmaz] et Shake [Milton]. Mais ça ne pousse pas dans les arbres. Nous pourrions ne rien faire. Nous pourrions faire quelque chose uniquement si une opportunité se présente. Mais nous avons clairement d’un meneur/arrière, et aussi de taille. »

Face aux Suns, la nuit dernière, les Sixers ont effectivement souffert quand leur banc a commencé à s’ouvrir et que Tyrese Maxey, Tobias Harris et Joel Embiid prenaient quelques minutes pour se reposer (alors que Seth Curry était encore dans un mauvais soir).

À la place, Furkan Korkmaz, Danny Green, Matisse Thybulle, Georges Niang et Andre Drummond étaient présents sur le parquet et il n’y avait donc plus le moindre créateur pour faire tourner l’attaque de Philadelphie. Ce dont ont su tirer profit les remplaçants de Phoenix.

Qui pour dynamiser les lignes arrières de Philly ?

Si les choix de Doc Rivers en termes de rotations peuvent surprendre, il faut tout de même reconnaître que les Sixers ne sont pas suffisamment armés sur les postes extérieurs, et notamment à la création. En ce sens, récupérer James Harden serait un véritable luxe, mais des profils comme ceux de Dennis Schröder ou Alec Burks, dont les noms sont également mentionnés du côté de Philadelphie, pourraient résoudre quelques problèmes.

Suspendu aux décisions de ses dirigeants, le coach de Philly n’a désormais qu’une hâte : que cette période se termine pour que ses joueurs soient libérés d’un poids, mentalement.

« Je sais que ce sont des joueurs NBA, mais ce sont surtout des être humains », rappelait ainsi Doc Rivers. « Je ne peux pas imaginer le nombre de noms qui ont été mis dans des rumeurs de transfert. Là, chaque joueur se couche en se disant que c’est peut-être sa dernière nuit [ici]. Et c’est quelque chose de dur. Vraiment dur. »

En attendant que cette « trade deadline » ne rende son verdict, ce jeudi, les Sixers auront trois jours devant eux pour recharger leurs batteries. Ensuite, il leur faudra disputer quatre matchs, avec un effectif possiblement modifié, avant que le All-Star Break n’arrive à point nommé pour les hommes de Doc Rivers.

« La prochaine fois que nous jouerons, ce sera avec notre équipe [définitive]. Donc, en tant que coach, c’est quelque chose que j’attends avec impatience. J’ai vraiment hâte », concluait celui qui vient d’être nommé parmi les 15 meilleurs entraîneurs de l’histoire.