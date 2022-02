Le petit bonheur de Joel Embiid ? Ne plus répondre à des questions sur Ben Simmons

Après des mois et des mois d’incertitudes et de guerre froide, les Sixers et Ben Simmons ont mis fin à leur collaboration jeudi soir. Un divorce facilité par la venue de James Harden qui voulait quitter les Nets. Tout le monde y a trouvé son compte, et à Philadelphie, on peut enfin passer à autre chose. Joel Embiid le premier !

« Je suis heureux à l’idée de ne plus jamais répondre à des questions sur ce sujet » a-t-il lancé après la victoire face au Thunder. « C’est bien pour moi, mais pas uniquement. C’est bien aussi pour mes coéquipiers et toute la franchise. Toute l’année, cette situation était assez pénible, et je suis heureux que tout le monde passe à autre chose. »

« C’est malheureux que ses priorités étaient davantage d’avoir sa propre équipe et d’être la star »

Très déçu de perdre Seth Curry et Andre Drummond, il n’a en revanche pas un mot pour Simmons. Tout du moins, l’attitude du meneur australien lui reste en travers de la gorge.

« Franchement, je m’en fous… Comme je l’ai toujours dit, c’est malheureux que tout se soit passé comme ça. Certes, nous n’avons pas réussi à gagner les playoffs, mais quand vous regardez l’ensemble, nous étions dominateurs en saison régulière. Il est donc regrettable que la victoire ne soit pas le facteur le plus important. C’est malheureux que ses priorités étaient davantage d’avoir sa propre équipe et d’être la star. Mais j’ai toujours pensé que tout allait bien, que l’adaptation était parfaite. Mais malheureusement, Ben a pensé que ce n’était pas le cas. Mais nous passons tous à autre chose. »

Interrogé enfin sur l’image qu’il a postée sur Twitter à l’annonce de l’échange (un homme assiste aux funérailles de son ennemi), il se marre et botte en touche.

« Franchement, je ne sais même pas de quoi parlait ce tweet. J’ai juste posté une image au hasard. J’ai vu la photo sur Internet, et je me suis dit qu’il était bien habillé. Il avait un beau costume, un beau look, et vous savez, il avait une certaine classe. Je me suis dit que c’était une belle image. »