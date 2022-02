A Charlotte, l’effet Montrezl Harrell se fait déjà sentir

On l’avait laissé un peu dépité à Washington, où la saison a pris une mauvaise tournure pour lui depuis son altercation avec Kentavious Caldwell-Pope.

Récupéré par Charlotte avant la « trade deadline », Montrezl Harrell est apparu reboosté et s’est plutôt bien débrouillé pour son premier match sous ses nouvelles couleurs du côté de Detroit, avec 15 points à 7/9 au tir, 6 rebonds, 1 passe décisive, 1 contre et 1 interception en 22 minutes.

Dans le premier vol pour Detroit

Dans un autre contexte, une autre dynamique, l’intérieur a très vite retrouvé la banane, lui qui s’est empressé de prendre un vol commercial pour rejoindre sa nouvelle équipe, signe de sa volonté de s’intégrer rapidement.

« Ça s’est fait à la dernière minute, il ne restait que des sièges un peu à l’étroit », a-t-il lancé après le match au sujet de cette folle journée, au moins autant que la précédente. « Je ne pensais pas qu’autant de gens viendraient à Detroit aujourd’hui. Mais c’était cool. Je leur ai dit que j’étais prêt à faire n’importe quoi pour faire partie de l’équipe, pour venir ici et jouer avec eux ».

Montrezl Harrell s’est très vite projeté sur la suite et les ambitions des Hornets sur cette fin de saison.

« J’aime jouer, j’aime être dans le basket. J’ai la chance de pratiquer ce sport et de pouvoir l’appeler mon travail. Alors pourquoi rater l’opportunité d’être ici et de m’acclimater avec mon équipe ? L’idée était de venir ici et d’essayer de tout faire pour que l’équipe gagne. L’équipe possède un bilan à l’équilibre. Certaines équipes sont en train de faire leurs valises en attendant le All-Star break. C’est le moment où nous pouvons nous faufiler et d’obtenir quatre victoires et de nous mettre dans une situation différente, à nous battre à nouveau pour les playoffs ».

Le reste du groupe déjà conquis

Sur le parquet comme en dehors, il s’est pour l’instant démarqué par sa détermination et son implication. Sa première action, une claquette dunk autoritaire, a donné le ton. Mais au-delà de ce premier panier inscrit et des deux gros dunks qui ont suivi son entrée, il s’est montré efficace, actif et volontaire, n’hésitant pas à se précipiter pour relever son nouveau coéquipier James Bouknight par exemple, après le buzzer de la mi-temps.

Un comportement qui plaît forcément au reste de l’effectif. « J’aime déjà Trez », a glissé LaMelo Ball, qui également vécu une belle soirée. « C’est définitivement un gars qui apporte du liant. Je le vois depuis que je suis gamin. Il apporte juste beaucoup d’énergie, il maintient la concentration de ses coéquipiers. On a envie de défendre avec lui. C’est un super joueur ».

Les retrouvailles avec Terry Rozier

Mais le plus enthousiaste était sans nul doute Terry Rozier, son ancien coéquipier à Louisville. L’arrière a même fêté ça en réalisant son deuxième triple-double en carrière, à 25 points, 10 rebonds, 11 passes décisives. « P****n, j’étais heureux. C’est mon gars. Nous avons joué deux ans ensemble à l’université, nous sommes toujours restés en contact. Nous en avions parlé il y a un an ou deux. Mais nous sommes juste heureux de pouvoir enfin franchir cette étape et que Charlotte ait pu mettre la main dessus ».

L’enthousiasme des Hornets après ce match à sens unique va très vite être mis à rude épreuve, puisque c’est Memphis qui va se présenter à Charlotte dès ce soir. L’ambiance devrait également être au rendez-vous pour le premier match à domicile du natif de Tarboro (Caroline du Nord), désormais de retour à la maison.