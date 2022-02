CJ McCollum prêt à aider les Pelicans à franchir un cap

Pour la première fois de sa carrière, CJ McCollum a enfilé cette nuit un autre maillot que celui des Blazers.

Envoyé cette semaine chez les Pelicans, après avoir passé huit saisons et demie dans l’Oregon, l’arrière de 30 ans a compilé 15 points, 7 rebonds et 5 passes (mais à 6/21 aux tirs et 2/10 à 3-pts) pour sa première sortie en Louisiane. Sans réussir, toutefois, à éviter à sa nouvelle équipe une défaite face au Heat.

Présent à Portland depuis 2013, CJ McCollum savait que son histoire d’amour avec sa franchise de toujours allait toucher à sa fin. Il ne se dit donc guère rancunier ou déçu par cette issue, d’autant qu’il a été consulté par ses anciens dirigeants tout au long de ce processus.

« Je suis ravi », avouait-il, au sujet de cet échange. « J’ai eu beaucoup de chance d’atterrir dans un endroit où je suis désiré, utile et où il y a une admiration mutuelle. Pour autant, je me sens reconnaissant d’avoir pu jouer aussi longtemps avec une seule équipe et d’être dans cette ligue depuis tout ce temps. J’ai hâte d’entamer un nouveau chapitre [de ma vie] ici, de relever ce nouveau défi et de jouer avec ces jeunes joueurs. »

L’endroit idéal pour lui ?

À la Nouvelle-Orléans, CJ McCollum découvre ainsi un tout nouvel environnement, au sein d’une équipe jeune et ambitieuse, mais incapable d’exploiter son plein potentiel. Et où il évoluera sous les ordres d’un troisième entraîneur, après Terry Stotts et Chauncey Billups, à savoir Willie Green.

« Ce que j’ai entendu à son sujet, c’est que c’est quelqu’un de très terre à terre », racontait-il, à propos du coach rookie de NOLA. « Il est sévère quand il le faut, mais c’est surtout un coach très affectueux, tourné vers la famille, qui sait tirer le meilleur de ses joueurs. Comme il a été joueur, je pense qu’il comprend ce qui doit être fait pour réussir, ce qui se passe sur le parquet. Je respecte tous les entraîneurs, mais quand vous en avez un qui a déjà joué, vous avez une relation différente, car ils sont passés par là eux aussi. Il sait ce que ça fait de se faire échanger. J’ai la chance d’avoir cette relation professionnelle avec lui. »

Président du syndicat des joueurs, CJ McCollum est également enthousiaste à l’idée de retrouver chez les Pelicans un certain Garrett Temple. Qui n’est autre que l’un des vice-présidents de ce même syndicat des joueurs et avec qui il a récemment pu évoquer la situation en place en Louisiane.

« Nous en parlons ensemble depuis un moment », assurait l’ex-arrière des Blazers, qui sait où il met les pieds. « J’ai une très bonne relation avec lui, c’est quelqu’un de très intelligent, qui fait les choses de la bonne façon. Une fois qu’il m’a expliqué quelle était la situation ici et dans quoi j’allais m’embarquer, je me suis tout de suite senti très à l’aise vis-à-vis de ça. »

Le chaînon manquant des Pelicans ?

Alors que l’on ne sait toujours pas quand Zion Williamson retrouvera les parquets, New Orleans se place pourtant à la 10e place de la conférence Ouest (synonyme de « play-in » de fin de saison), malgré un bilan de seulement 22 victoires et 33 défaites.

Si tout n’est pas rose pour les coéquipiers de Brandon Ingram, qui affichent certes un visage plus séduisant depuis quelques semaines, ils gardent cependant une chance de retrouver les playoffs, quatre ans après leur dernière qualification. D’où l’arrivée de CJ McCollum, prêt à occuper un rôle de grand frère auprès de cet effectif.

« Je pense que tout le monde sait comment je fonctionne, comment je joue et comment je gère les choses », ajoutait le 10e choix de la Draft 2013, concernant ce qu’il compte apporter à sa nouvelle formation. « Je travaille dur, je prends soin de moi et je joue dur chaque soir. Ce qui compte le plus, c’est le leadership, la façon dont on performe constamment, dont on élève le niveau de l’équipe. J’ai fait les playoffs huit années de suite, bientôt neuf quand on s’y qualifiera, et j’ai vraiment hâte de tout ça. »