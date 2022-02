All-Star Weekend 2022 | La liste de tous les participants aux concours

Ça y est, on connaît désormais les noms de tous les joueurs qui participeront au All-Star Game 2022 !

Après les participants du Rising Stars Challenge et du All-Star Game, la semaine dernière (et ce lundi), la NBA a effectivement dévoilé cette nuit l’identité de ceux qui prendront part aux traditionnels concours du samedi soir.

À commencer, bien sûr, par le toujours très attendu Slam Dunk Contest.

Sans surprise, et comme annoncé il y a quelques jours, ce sont Jalen Green (Rockets), Obi Toppin (Knicks), Cole Anthony (Magic) et Juan Toscano-Anderson (Warriors) qui tenteront de succéder à Anfernee Simons, sacré en 2021, face à Toppin justement.

Pour ce qui est du 3-Point Contest, de plus en plus scruté compte tenu de l’émergence du shoot extérieur, le successeur de Stephen Curry se trouve parmi Desmond Bane (Grizzlies), CJ McCollum (Pelicans), Zach LaVine (Bulls), Luke Kennard (Clippers), Patty Mills (Nets), Karl-Anthony Towns (Wolves), Trae Young (Hawks) et Fred VanVleet (Raptors).

On retrouvera donc pas moins de quatre All-Stars pour cet affrontement entre snipers !

Enfin, le Skills Challenge voit quant à lui son format évoluer, puisqu’il s’agira désormais d’une compétition collective et non plus individuelle, pour mettre à l’épreuve qualités de shoot, de dribble et de passe.

Trois équipes se défieront ainsi dans l’Ohio : une Team Antetokounmpo, composée des frères Giannis, Thanasis et Alex ; une Team Cavaliers, composée de Darius Garland, Jarrett Allen et Evan Mobley ; et une Team Rookies, composée de Cade Cunningham, Josh Giddey et Scottie Barnes.

Rendez-vous au Rocket Mortgage Fieldhouse, dans tout juste dix jours, soit le samedi 19 février, pour connaître les nouveaux lauréats de chaque concours.