Les Lakers ont tenté de recruter Josh Richardson

Englués dans une saison compliquée, les Lakers cherchent évidemment à se renforcer d’ici jeudi. Leur marge de manœuvre est très étroite, et seuls deux joueurs seraient susceptibles d’intéresser la concurrence : Talen Horton-Tucker et Kendrick Nunn.

Plusieurs médias, dont MassLive, rapportent que Rob Pelinka, le président des Lakers, a ainsi contacté les Celtics en leur proposant « THT » et un futur choix de Draft contre récupérer Josh Richardson. Boston n’a pas donné suite.

Peu cher (11.6 millions de dollars de salaire), Josh Richardson intéresse aussi le Jazz et les Wolves par son profil de « 3&D ». Mais les Celtics ne seraient pas forcément décidés à s’en séparer. D’abord parce que l’équipe semble avoir trouvé la bonne formule en 2022 avec 12 victoires sur les 16 derniers matches.

Ensuite parce que la polyvalence de Josh Richardson est très appréciée de son staff. En attaque, il peut jouer sur les postes 2 et 3, et il peut dépanner à la mène derrière Marcus Smart et Dennis Schroder. En défense, il peut défendre sur n’importe quel extérieur, et c’est aussi très appréciable.

Pour l’instant, Boston ne bronche pas, mais peut-être qu’un premier tour de Draft pourrait les faire craquer. À moins que l’offre de Wolves, qui inclurait Malik Beasley, suffise à les convaincre. Le contact serait établi.