Les Sixers et les Nets ont bel et bien été en contact au sujet d’un éventuel échange. C’était le 11 janvier dernier selon ESPN. Un coup de fil classique pour préparer au mieux la « trade deadline », essentiellement pour discuter des joueurs de chaque camp, et Daryl Morey, le président des Sixers, en a profité pour se renseigner sur le cas James Harden.

« Qu’en est-il de James ? » a-t-il demandé à Sean Marks. La réponse de ce dernier : « Non« . Une forme de « N’y pense même pas » ou de « Intransférable ».

Selon ESPN, c’est le seul contact qu’il y a eu entre les deux camps, et malgré sa brièveté, le message est passé : les Sixers s’intéressent à Harden, et les Nets ne sont pas vendeurs.

Harden chercherait un agent…

Quatre semaines plus tard, la crise couve aux Nets avec huit revers de suite, et des rumeurs qui polluent la vie du groupe. A chaque match, Steve Nash est obligé de répondre à des questions sur le sujet, tandis que Harden, avant de se blesser, avait expliqué que sa frustration, visible sur le terrain, n’était due qu’aux mauvais résultats et au fait que les Nets soient incapables d’aligner leur meilleur effectif.

Mais selon ESPN, James Harden et son conseiller sont à la recherche d’un agent pour l’aider. Depuis plusieurs saisons, Harden n’a plus d’agent. Pour lui, c’est inutile de prendre un agent puisqu’il a toujours demandé le maximum lors de ses prolongations de contrat. Sauf que cette fois, il y a beaucoup d’options. Il peut prolonger aux Nets l’été prochain. Il peut prolonger puis être transféré via un « sign-and-trade » s’il souhaite vraiment partir. Et enfin, il peut être transféré d’ici jeudi.

S’il est déterminé à rester aux Nets, pas besoin d’agent. Il prolonge en juillet au maximum. Comme Kevin Durant l’an passé. Mais est-ce bien son souhait numéro 1 ?