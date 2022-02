Pas de All-Star Game pour Brandon Ingram, qui se console sur les terrains

Même s’il aligne de grosses statistiques cette saison encore, le classement des Pelicans a plombé Brandon Ingram dans la course au All-Star Game, et l’ancien joueur des Lakers n’a finalement pas été sélectionné.

Invité à réagir après avoir contribué à la victoire sur le parquet de Rockets avec 33 points et 12 passes décisives, Brandon Ingram n’a pas semblé attristé par la nouvelle, lui qui s’attendait sans doute à être un peu court pour le rendez-vous de Cleveland dans deux semaines. Plutôt que de gamberger, le joueur aligne les gros matchs (deux de suite à 23 points et plus et 12 passes décisives) et vise une place dans le Top 10 à l’Ouest.

« Le fait de ne pas être nommé All-Star ne m’a pas beaucoup perturbé l’esprit », a déclaré l’ailier des Pleicans. « Je pense que j’en ferais un peu trop si j’y pensais. En ce moment, j’ai un autre objectif en tête : gagner avec mon équipe lors des playoffs. Peut-être faire partie d’une équipe All-NBA. Juste continuer à aller de l’avant. Mais mon objectif premier est d’atteindre les playoffs et de continuer à gagner ».

Accrocher les playoffs, le premier objectif de cette deuxième partie de saison

Avec ces trois succès en poche, combinées à la mauvaise série de Portland, New Orleans a en effet retrouvé la 10e place de l’Ouest et peut rêver d’une participation au « play-in », un destin inimaginable il y a encore un mois et demi, alors que la franchise de Louisiane pointait à la 15e place de la conférence Ouest.

Brandon Ingram a ainsi tenu à féliciter son nouveau coach, Willie Green, pour n’avoir jamais lâché de vue cet objectif, malgré les moments très difficiles traversés par son équipe.

« Willie a joué un rôle important dans tout ça », a-t-il ajouté. « Il a su rester positif lorsque nous étions à terre au début de la saison. Il a continué à rester positif et à s’assurer que les gars gardent la tête haute. Il a continué à aller à la salle tous les jours et à s’occuper de nous ».

La fin de saison se résume ainsi à bien plus qu’une simple participation à un All-Star Game pour Brandon Ingram, qui a déjà eu cet honneur mais qui n’a encore en revanche jamais disputé un match de « postseason ». « J’ai été encouragé par le travail que tout le monde a fourni chaque jour. Nous avons toujours eu pour objectif d’atteindre les playoffs. C’est en train de devenir une réalité maintenant », a-t-il ainsi conclu.