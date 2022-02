Un Bobby Portis brillant à Portland

Après Jrue Holiday face à Washington et aux Knicks, Donte DiVincenzo face aux Kings ou encore Khris Middleton face aux Bulls, c’est Bobby Portis qui a été le facteur X de la victoire de la nuit acquise à Portland par les Bucks aux côtés d’un Giannis Antetokounmpo encore impérial (108-137).

Auteur de 30 points, son record cette saison, à 11/13 au tir dont 6/8 à 3-points, 4 rebonds, 5 passes décisives, 1 interception et 2 contres en seulement 24 minutes, l’intérieur a enfoncé Portland presque à lui seul avec ses séquences impressionnantes d’efficacité dans le deuxième et le troisième quart-temps.

Pour quelques centimètres, il aurait même pu s’adjuger un nouveau record personnel à 3-points avec huit paniers inscrits, deux d’entre eux ayant finalement été comptés à deux points.

« Pour de vrai ? Dommage ! », s’est-il exclamé après la rencontre. « Je ne le savais même pas, je prenais juste du plaisir à jouer, à prendre mes tirs grâce à Giannis (Antetokounmpo), Khris (Middleton) et Jrue (Holiday), en profitant des espaces qu’ils créent, en jouant mon rôle. J’ai pris les mêmes tirs que ces deux dernières semaines, dont certains ne rentraient pas depuis deux matchs. Mais j’ai continué à faire confiance à mon tir, à mon travail. Je suis resté moi-même. Mais j’aurais aimé avoir deux paniers à 3-points de plus. Huit paniers à 3-points, c’est vraiment quelque chose que je dois viser un jour ».

Des Bucks guidés par la soif de victoire

Bobby Portis a en effet bénéficié de la bonne tenue du collectif avec notamment 36 passes sur 49 paniers marqués. Plus globalement, les Bucks semblent avoir trouvé la bonne carburation depuis plusieurs semaines. Et avec cette belle série, Milwaukee se retrouve ainsi sur les talons des deux premiers de la conférence Est, Chicago et Miami.

« Bien sûr, dans la position dans laquelle on se trouve, on en parle », a confirmé Bobby Portis au sujet des ambitions des Bucks sur cette fin de saison régulière. « On a le classement et de la qualité, donc tout le monde est à fond. C’est sans doute la première fois qu’on ressent tous ce sentiment d’urgence par rapport à ce qui se passe. On joue du vrai basket, donc tout le monde est sur la même longueur d’onde. Tout ce qu’on veut, c’est poursuivre cette série de victoires. On joue les uns pour les autres en prenant du plaisir, comme au bon vieux temps et jouant le basket qui est notre marque de fabrique ».

Le plus dur reste à venir pour les champions qui vont poursuivre leur « road trip » avec un « back-to-back » face aux Clippers ce soir, un affrontement face aux Lakers deux jours plus tard puis un déplacement à Phoenix.