Les Cavaliers trop irréguliers et maladroits aux lancers-francs

Les Cavaliers ont perdu de 11 points face aux Rockets et, dans ce même match, les joueurs de Cleveland ont manqué 12 lancers-francs (15/27). C’est évidemment toujours réducteur et trop simpliste de le dire ainsi, mais avec plus de réussite, l’issue de la rencontre aurait peut-être été différente.

En tout cas, cette anecdote traduit un mal réel à Cleveland. Les troupes de J.B. Bickerstaff ont tendance à connaître des soirées difficiles sur la ligne des lancers-francs. Et ce 55% de réussite dans la défaite à Houston le confirme.

« On doit mettre les lancers-francs », assure le coach au Plain Dealer. « Il n’y a pas de ‘si’, de ‘mais’, de ‘ou’… On a des joueurs qui sont capables de mettre dedans qui sont maladroits en ce moment. On est concentré là-dessus. »

L’irrégularité des Cavs saute aux yeux quand on regarde quelques rencontres ici et là. Un 90% de réussite contre les Nets mi-janvier se transforme en 68% deux jours après face aux Bulls. Trois jours plus tard, ils retombent à 56% contre le Thunder, avant un 52% face aux Knicks. Puis, dans la victoire contre les Bucks, ça remonte à 82%, avant un très moyen 64% dans le revers face aux Pistons.

24e au classement de la réussite aux lancers-francs

Comment expliquer une telle maladresse et de telles variations, quasiment d’un match à l’autre ?

« Je parle pour Evan Mobley : combien de lancers-francs ont fait ‘in-and-out’ ? », rappelle Kevin Love. « C’est pareil avec Jarrett Allen, je le vois shooter aux entraînements, aux shootarounds. Moi-même j’ai manqué des lancers-francs. Cela ne tient qu’à nous de se remettre dans le bon sens, car ça pouvait faire des différences dans les matches qu’on a perdus. »

Avec 75% de réussite dans ce domaine, les Cavaliers sont en effet la 24e équipe seulement la plus précise de la NBA sur la ligne des lancers. Malgré leur très bonne saison jusqu’à maintenant (cinquième de l’Est), les joueurs de l’Ohio peuvent encore faire mieux pour rattraper les Sixers, les Bulls, le Heat, les Celtics ou les Nets, les seules franchises de la ligue à dépasser les 80% de réussite pour l’instant.

« C’est une question de répétition, et de bonne répétition », précise JB Bickerstaff. « On ne peut pas se présenter sur la ligne, à l’entraînement, et faire n’importe quoi, ni bavarder pendant votre routine avant les matches. Il faut être discipliné, concentré, faire abstraction du reste et ne pas penser à celui qu’on vient de rater. On a manifestement besoin de travailler davantage. »