Le MVP de la nuit | Trae Young, le spécialiste des grosses ambiances

On a évidemment pensé à Stephen Curry, et ce n’est pas la première fois avec Trae Young. Il reste 40 secondes à jouer, les Hawks mènent de 3 points, et la défense des Suns est tout proche de l’interception.

Le ballon traîne, et le meneur All-Star le ramasse au sol, et dégaine directement à 3-points. À huit mètres, sans se poser de question. Et ça fait mouche dans une salle qui explose ! C’est le panier du match, et il valide la victoire des Hawks. La 8e en neuf matches face à des Suns qui n’avaient plus perdu depuis le 8 janvier !

« Je crois que j’ai simplement grandi en regardant des moments comme ça, et en pensant à des moments comme ça » répond Trae Young à propos d’affronter la « meilleure équipe de la NBA avec le meilleur bilan ». « J’aime ces moments. C’est une grande victoire pour nous. Il faut s’appuyer sur notre série actuelle. »

Au fond du trou il y a 15 jours, les Hawks ont redressé la tête, récupérant un à un leurs blessés, et dans une ambiance de folie, on a retrouvé les Hawks des derniers playoffs. Longtemps incertain à cause de son épaule, Trae Young a confirmé qu’il adorait les matches à enjeu et les affiches prestigieuses. Face à lui, il y avait les leaders incontestés de la NBA, mais il y avait aussi Chris Paul. La référence du genre comme meneur-passeur depuis 15 ans.

« On s’est pris une dose continue de Trae » résume le meneur des Suns. « Trae est un costaud. Si vous le regardez tous les soirs, il est épuisant. »

« Depuis l’adolescence, je subis des prises à deux, et j’ai beaucoup de pratique pour m’en sortir »

À l’instar de Stephen Curry, Trae Young est effectivement épuisant, avec ou sans ballon. Impossible de se relâcher puisqu’il peut shooter de n’importe quel endroit du terrain, ou changer de rythme pour piéger son défenseur. C’est un danger permanent, et il signe un match énorme : 43 points à 16 sur 25 aux tirs, dont 6 sur 11 à 3-points.

Difficile de demander plus face à l’une des meilleures défenses de la NBA, et face à l’un des meilleurs meneurs de l’histoire, et même de la saison. Souvent pris à deux, Trae Young parvient à les déjouer, et c’est plus facile quand ses coéquipiers ont aussi la main chaude.

« Depuis l’adolescence, je subis des prises à deux, et j’ai beaucoup de pratique pour m’en sortir et trouver où sont mes coéquipiers » explique le meneur des Hawks.

Mais ce que retient Trae Young de cette victoire, et plus généralement de la série actuelle, c’est la défense de ses Hawks. Autour de Clint Capela, et avec Onyeka Okongwu comme doublure, Atlanta a changé de visage depuis deux à trois semaines.

« Je pense qu’on est en ce moment concentré sur la défense en priorité. On laisse ensuite l’attaque venir à nous. C’est le bon état d’esprit à avoir. On a conscience de ce qu’on peut faire en attaque, et il faut d’abord être déterminés en défense pour compliquer la tâche des adversaires. »