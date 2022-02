Retour extrêmement frustrant pour un James Harden maladroit, diminué et agacé par l’arbitrage

Il a d’abord levé les mains, feignant l’incompréhension, puis a baissé la tête en réalisant son geste. James Harden a été sanctionné d’une faute flagrante de type I pour avoir porté son coude au niveau du visage de Chris Paul. Une décision arbitrale logique pour le barbu qui, quelques minutes plus tôt, s’était fait « bumpé » par Jae Crowder. Le joueur des Suns avait écopé d’une faute technique.

Après la défaite des Nets sur le parquet des Suns, il a été question de l’arbitrage sur l’ensemble de la partie. Pas très heureux avec les officiels depuis le début de saison en attaque, James Harden s’est cette fois plaint des décisions prises de l’autre côté du terrain.

Après avoir salué la performance des Suns, le barbu a évoqué la mauvais début de 4e quart-temps de son équipe. « Deux ou trois choses n’ont pas tourné en notre faveur. On a eu des problèmes de fautes, on s’est retrouvé dans le bonus après une minute de jeu dans le quatrième quart-temps pour je ne sais quelle raison », a-t-il regretté.

L’entame du dernier quart-temps a en effet été marquée par une séquence peu habituelle de quatre fautes sifflées aux Nets en… quinze secondes de jeu effectif.

Outre James Johnson sur une prise de position dans la raquette face à JaVale McGee, DeAndre’ Bembry a été sanctionné deux fois de suite pour ses antennes sur Devin Booker et une contestation de la position de ce dernier. Patty Mills a enfin commis une faute sur JaVale McGee qui venait de récupérer un rebond offensif.

À partir de là, les Nets, sanctionné à 27 reprises dans l’ensemble (contre 19 pour les Suns qui ont obtenu dix lancers de plus) ne pouvaient plus commettre de faute sans amener leurs adversaires sur la ligne. « À ce stade, on ne peut toucher personne, on ne peut même pas être physique en défense ou ils vont tirer deux lancers francs. Dans ces cas-là, on doit juste être plus intelligents et mieux penser le jeu », a déduit James Harden.

« Je ne pouvais pas bouger ma main »

L’arbitrage n’a pas été le seul élément de frustration chez lui dans cette partie. Absent sur les deux matches précédents, l’ancien MVP des Rockets a certes signé son 29e double-double de la saison (22 points et 10 passes) mais il a manqué d’adresse (6/19 aux tirs) et perdu quatre ballons.

Pour sa défense, l’intéressé a admis encore souffrir de la main droite, sa main faible. « Je ne pouvais pas bouger ma main, c’est la raison pour laquelle je n’ai pas joué le dernier match. Pas la bouger du tout », a décrit le joueur qui s’imagine pourtant jouer la nuit prochaine à Sacramento.

Il a précisé s’être « probablement » blessé à la main il y a environ deux semaines, en retombant mal après une attaque de cercle. « Donc ça me faisait déjà mal mais je jouais en faisant avec. J’ai soulevé des poids la veille du match (face aux Warriors ce week-end), avant de partir en voyage. Je l’ai probablement irritée. Le lendemain matin, je me suis réveillé et je ne pouvais vraiment pas bouger ma main du tout. »

Malgré ce pépin physique et ses frustrations, Steve Nash a trouvé que son joueur avait fait le boulot. « Sans Kevin (Durant) ou Joe (Harris) pour attirer l’attention, c’est beaucoup pour lui. Mais il avait l’air bien, il a fait beaucoup de bonnes choses et il était proche de faire un grand match, donc je suis fier de ses efforts. »