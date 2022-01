Sujet très discuté en début de saison, les nouvelles règles arbitrales en vigueur faisaient moins parler d’elles ces derniers temps. Jusqu’à ce que James Harden soit relancé sur la question, la nuit passée, à l’issue de la défaite des Nets sur le parquet des Wolves.

Alors qu’il venait de signer l’un de ses matches les plus solides de l’année, deux jours plus tôt à San Antonio, le barbu a dû se contenter de 13 points et 13 passes, avec seulement 4/13 aux tirs. Et quatre lancers obtenus.

Après la rencontre, on lui demande pourquoi il a le sentiment de ne plus obtenir les mêmes coups de sifflet que par le passé. « C’est une bonne question. Je ne sais pas. Je ne veux même pas en parler. Quand j’arrive au cercle, les autres obtiennent les mêmes coups de sifflet. On ne peut évidemment pas tous les siffler », convient le barbu, dont les propos sont relayés par ESPN.

Mais celui-ci estime que les arbitres manquent de « cohérence » dans leurs décisions. D’où sa frustration qu’il a déjà eu plus d’une fois l’occasion d’exprimer cette saison, comme ici récemment sur le parquet des Bulls.

Fin octobre, l’ancien joueur des Rockets avait déjà eu l’occasion de se plaindre de nouvelles règles arbitrales en vigueur. Sur ce mois-là, la superstar n’obtenait que cinq lancers-francs en moyenne par match. Ce quota est largement reparti à la hausse depuis : en décembre, il a obtenu quasiment le double. Si bien que sur l’ensemble de la saison, avec huit tentatives en moyenne, il en shoote moins que ses belles années à Houston, mais un peu plus que la saison passée.

La figure emblématique de ces nouvelles règles

« C’est comme si (les arbitres disaient) : ‘Je n’ai pas vu’ ou ‘Il n’y avait pas faute pour moi’ alors que c’est clair, extrêmement clair. Mais je dois continuer à avancer. Ce n’est pas ça qui va m’arrêter. Continuer à aller au panier, à être agressif et à faire le jeu pour mon équipe », poursuit James Harden, qui reconnaît ne pas l’avoir fait suffisamment cette nuit. Conscient d’avoir été « passif », il n’a par exemple pas pris le moindre tir dans le quatrième quart-temps.

La star peut en tout cas compter sur le soutien de son coach, Steve Nash, qui remarque lui aussi une différence de traitement selon les matches. Pour lui, il ne fait toujours pas de doute que son meneur est le « joueur symbole » associé à ces nouvelles directives.

« Je crois que ça a été bien démontré. Le début de saison a été difficile, les arbitres ont vraiment essayé de corriger ce facteur (les nouvelles règles). Je pense qu’ils ont exagéré. Ce soir était l’un de ces soirs où j’ai senti que certains coups de sifflet qui auraient dû aller dans son sens ne l’ont pas été », regrette le coach.

« Selon l’équipe d’officiels qui nous arbitre, cela a aussi un impact mais on veut simplement démarrer le match avec des coups de sifflet cohérents », réclame lui aussi Kyrie Irving. « Lorsque (James Harden) crée un contact, on estime qu’il mérite le respect. On sait qui il est, qu’il va sur la ligne de lancers. Il est souvent victime de fautes lorsqu’il pénètre. Certains coups de sifflet peuvent aller dans un sens ou dans l’autre mais on veut juste de la cohérence. »